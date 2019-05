Abgeblitzt: ZDF bemühte sich offenbar um CL-Finalrechte

© Uefa

Das ZDF hätte das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham gerne gezeigt, man sei aber am Widerstand von DAZN gescheitert, erklärt Sportchef Thomas Fuhrmann. Der Streaminganbieter verweist derweil auf seinen kostenlosen Probemonat.



09.05.2019 - 11:18 Uhr von Timo Niemeier 09.05.2019 - 11:18 Uhr

Bis zum Beginn dieser Saison hat das ZDF eine Partie pro Champions-League-Spieltag übertragen, inzwischen ist die Königsklasse des Fußballs aber nur noch im Pay-TV zu sehen. Sky und DAZN teilen sich bekanntlich die Rechte - ab dem Halbfinale zeigen beide Anbieter alle Spiele. Das Finale zwischen Liverpool und Tottenham steigt am 1. Juni - und offenbar hätte auch gerne das ZDF das Spiel übertragen. Weil man aber keine Rechte daran hielt, führte man zuletzt offenbar Gespräche mit Sky und DAZN.

"Wir hätten das Finale gerne im ZDF übertragen und haben uns darum auch schon bemüht", erklärte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann gegenüber der "Bild". Letztlich sei man aber am "Nein" von DAZN gescheitert. Ob das im Umkehrschluss heißt, dass Sky mit einer Sublizenzierung einverstanden gewesen wäre, ist unklar. Sky will sich auf DWDL.de-Nachfrage nicht äußern. Das ZDF teilt auf Rückfrage mit, dass Sky "verhandlungsbereit" gewesen wäre.

DAZN-Chef Thomas de Buhr hat der dpa mittlerweile bestätigte, dass man sich "bewusst gegen eine Sublizenzierung der Rechte entschieden" habe. Der Sport-Streamingdienst hat auch eigentlich keinen Grund, die Rechte an das ZDF zu geben - ist doch gerade das Champions-League-Finale eine gute Möglichkeit, um neue Abonnenten zu gewinnen. Und streng genommen wäre es sogar möglich, das Finale bei DAZN kostenlos zu sehen. Der Dienst bietet, anders übrigens als Sky, schließlich einen kostenlosen Testmonat an - auf dieses Angebot verweist de Buhr auch gegenüber der dpa.

Eine Sublizenzierung an das ZDF wird es also wohl nicht geben. Hätte es ein deutsches Team in das Finale geschafft, wäre die Lage übrigens anders gewesen. Ein CL-Finale mit deutscher Beteiligung hätte laut Rundfunkstaatsvertrag nämlich im Free-TV laufen müssen. Ob dann allerdings das ZDF den Zuschlag erhalten hätte, ist nicht klar und erscheint auch fraglich. Denkbar wäre auch, dass andere Sender, etwa RTL, das derzeit mit der Europa League tolle Quoten einfährt, mehr Geld bieten. Oder aber die Rechteinhaber verzichten auf das Geld und zeigen das Finale bei Sky Sport News HD - aber mit diesen Fragen müssen sich Sky und DAZN frühestens 2020 beschäftigen.

