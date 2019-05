RTL findet Sendeplatz für Sozialdoku mit Vera Int-Veen

© MG RTL D

Eigentlich wollte RTL schon Ende letzten Jahres die zweiteilige Doku "Vera Unterwegs - Zwischen Mut und Armut" zeigen, machte dann aber kurzfristig nochmal einen Rückzieher. Zum Sozialdoku-Duell mit RTL II kommt's nun aber nicht mehr



09.05.2019 - 15:50 Uhr von Uwe Mantel 09.05.2019 - 15:50 Uhr

Auch wenn RTL die Zahl der eigenproduzierten Serien in den letzten Jahren ausgeweitet hat: Um ganzjährig gleich zwei Abende damit zu bespielen, reicht es bei Weitem nicht. Und nachdem RTL im Sommer vergangenen Jahres dienstags mit der Sozial-Doku-Farbe, mit der zuvor vor allem RTL II gepunktet hatte, recht gute Erfahrungen gemacht hat, wollte man eigentlich Ende letzten Jahres erneut auf solche Formate setzen. Von Ende November bis Weihnachten waren dort eigentlich "Das Arm-Reich-Experiment" mit Ilka Bessin und "Vera Unterwegs - Zwischen Mut und Armut" mit Vera Int-Veen.

Kurzfristig entschied man sich dann aber doch noch einmal um - und führte wie so häufig und zugleich nichtssagend "programmplanerische Gründe" an. Womöglich hat man ja doch noch einmal darüber nachgedacht, ob es wirklich so sinnvoll ist, ins Sozialdoku-Duell mit RTL II einzusteigen, das auf dem gleichen Sendeplatz "Armes Deutschland" zeigte. Eine gute Abstimmung zwischen den Halbschwestern RTL und RTL II sieht in jedem Fall anders aus.

Nun gibt's zumindest für Vera Int-Veen einen neuen Sendeplatz - und diesmal geht man diesem direkten Duell aus dem Weg und zeigt die beiden Folgen von "Vera Unterwegs - Zwischen Mut und Armut" ab dem 5. Juni mittwochs um 20:15 Uhr. Int-Veen besucht darin Orte, die durch Armut traurige Schlagzeilen gemacht haben, will zeigen, welche Gesichter Armut in Deutschland hat und die Frage beantworten, wer im eigentlich doch so reichen Deutschland aus welchen Gründen hungern muss. Dazu sucht sie das Gespräch mit den Betroffenen.

