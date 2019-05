Neuzugang bei ZDF-Krimiserie "Letzte Spur Berlin"

© ZDF/Oliver Feist

Das ZDF wird seine Krimiserie "Letzte Spur Berlin" mit neuen Folgen fortsetzen. Die Dreharbeiten für die neunte Staffel haben bereits begonnen. Neu dabei ist Schauspielerin Paula Kalenberg, die eine der Hauptdarstellerinnen ersetzen wird.



09.05.2019 - 15:55 Uhr von Alexander Krei 09.05.2019 - 15:55 Uhr

Aktuell laufen freitags noch neue Folgen von "Letzte Spur Berlin" im ZDF, da haben in der Hauptstadt bereits die Dreharbeiten für die nächste Staffel begonnen. Bis Januar kommenden Jahres entsteht die nunmehr neunte Staffel der Krimiserie, die 13 Folgen sowie einen 90-Minüter umfassen wird. Hans-Werner Meyer, Jasmin Tabatabay und Aleksandar Radenkovic stehen weiterhin für "Letzte Spur Berlin" vor der Kamera.

Unterstützt werden die drei Hauptdarsteller in den neuen Folgen von Schauspielerin Paula Kalenberg, die die neue Teamkollegin Jessica Papst verkörpert. Sie ist anstelle von Josephin Busch zu sehen, die eine Pause einlegt. Headautoren der Serie sind Christian Schiller, Marianne Wendt und Elke Hauck, Produzenten sind Marcus Mende und Katja Herzog (Novafilm Fernsehproduktion).

Und so geht es weiter: Während Lucy Elbe (Josephin Busch) an einem Auslandsprogramm in Schweden teilnimmt, verstärkt die junge Polizistin Jessica Papst (Paula Kalenberg) die Vermisstenstelle. Jessica ist ehrgeizig und strebt einen Job auf höherer Ebene in der Polizeihierarchie an. Sich mit einer Position in zweiter Reihe zufrieden zu geben, wie es Mina (Jasmin Tabatabai) in ihren Augen tut, kann sie sich für ihre Zukunft nicht vorstellen. In Radek (Hans-Werner Meyer) findet sie zwar einen Mentor, doch da sie nicht unbedingt eine Teamplayerin ist, gerät sie besonders mit Alex (Aleksandar Radenkovic) immer wieder aneinander.

Zuletzt erreichte "Letzte Spur Berlin" wieder regelmäßig mehr als vier Millionen Zuschauer am Freitagabend, nachdem sich die achte Staffel zwischenzeitlich etwas schwerer tat, weil "Professor T." im Vorprogramm schwächelte.

Teilen