A+E gibt Einblick ins Programm von Crime + Investigation

© Crime + Investigation

Ende Juni wird A&E bekanntlich zu Crime + Investigation. Nun hat A+E Networks Germany einen Einblick in das Programm des neuen True-Crime-Senders gewährt. In der ersten deutschen Eigenproduktion des Kanals geht es um den Mann, der 1967 das "Die Welle"-Experiment durchführte.



09.05.2019 - 16:06 Uhr von Timo Niemeier 09.05.2019 - 16:06 Uhr

Vor rund einem Monat hat A+E Networks Germany angekündigt, seinen Sender Crime + Investigation nach Deutschland zu bringen. Am 29. Juni geht der Kanal hierzulande on Air und ersetzt dann A&E (DWDL.de berichtete). Nun hat das Unternehmen in München den Sender und vor allem die Inhalte, die man in den ersten Monaten nach dem Start zeigen wird, vorgestellt. Im Mittelpunkt des Senders stehen natürlich zahlreiche True-Crime-Formate aus den USA.

Aber auch eine Eigenproduktion hat man bereits in Aussicht gestellt. "The Invisible Line - Die Geschichte der Welle" heißt die Dokumentation, die derzeit von Emanuel Rotstein produziert wird. Einen Sendetermin gibt es zwar noch nicht, inhaltlich ist die Stoßrichtung aber schon klar. Es geht um Ron Jones, der hatte 1967 das Experiment "Die Welle" durchgeführt, das später Vorlage für den berühmten, gleichnamigen Roman war. Auch Netflix arbeitet bekanntlich derzeit an einer seriellen Aufarbeitung. Neben Jones, der auch bei der Vorstellung des Senders in München zu Gast war, werden in der Doku, die derzeit in den USA gedreht wird, auch Schüler von damals zu Wort kommen.

"Die Produktion spannt den Bogen in die Jetztzeit und zur Bedrohung unserer gesellschaftlichen Grundordnung durch den vielerorts aufkeimenden Faschismus. Sie berührt ein gesellschaftlich relevantes Thema, das zeigt, wie fragil unsere demokratische Grundordnung ist. Gleichzeitig offenbart sie, wie die Mechanismen der Manipulation, die einst zu einem der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit führten, nichts an Wirkung eingebüßt haben, sondern weiterhin als Werkzeug krimineller Einzeltäter und Gruppierungen dienen", sagt Produzent, Autor und Regisseur Emanuel Rotstein.

Insgesamt will Crime + Investigation mit mehr als 300 TV-Premieren im Jahr punkten, ein Großteil der Inhalte soll vom US-Mutterhaus A+E Networks kommen. Grundsätzlich wolle man ein breites Spektrum im Bereich True Crime abbilden. So zeigt man auch das Format "Live PD", das einen "authentischen Einblick" in die Polizeiarbeit in amerikanischen Großstädten ermöglichen soll. Weitere Formate, die der Sender rund um den Start zeigen wird, sind unter anderem "You Asked to See the Monster" (29. Juni, 20:15 Uhr), "Verliebt in einen Häftling" (29. Juni, 21:25 Uhr), "Jagd auf JonBenéts Mörder" (29. Juni, 22:25 Uhr), "Price of Honor – Ehrenmord" (6. Juli, 20:40 Uhr) sowie die Doku-Reihen "The Detectives Club" (ab 5. Juli), "24 to Life – Der letzte Tag in Freiheit" (ab 11. Juli), "Forensik – Der Schlüssel zur Wahrheit" (ab Juli), "Divided States – Gegen den Hass" (ab 23. August), "Hours to Kill – Zeitachse des Todes" (ab September) und "The Extractors – Letzter Ausweg" (13./14. Juli).

Teilen