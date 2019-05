Hufnagel verlässt Autentic Distribution, Helle übernimmt

© Autentic GmbH

Anne Hufnagel, die viele Jahre das auf Doku-Vertrieb spezialisierte Unternehmen Autentic Distribution geführt hatte, geht zur Jahresmitte von Bord. Interimsweise übernimmt Isabelle Helle, die Ex-Chefin von BBC Worldwide Germany



10.05.2019 - 13:28 Uhr von Uwe Mantel 10.05.2019 - 13:28 Uhr

Anne Hufnagel, die seit der Gründung des damals noch als Joint Venture zwischen Autentic und der WDR Mediagroup betriebenen Vertriebs-Unternehmens Autentic Distribution im Jahr 2014 die Geschäfte führte, hat ihren Abschied angekündigt. Sie verlässt Autentic zur Jahresmitte und werde sich neuen Herausforderungen abseits des Vertriebsgeschäfts stellen. In ihrem Abschluss-Statement dankte sie Autentic-Geschäftsführer Patrick Hörl und stellt zufrieden fest: "Wir haben Autentic Distribution gestartet und es zu einem wichtigen Player auf dem Markt gemacht."

Patrick Hörl sagt: "Mit ihrem Charisma und ihrer Energie hat Anne Autentic Distribution zu dem gemacht, was es heute ist. Ich bin sehr dankbar für das, was sie beim Aufbau des Unternehmens und der Zusammenstellung eines starken Teams geleistet hat, um das uns viele beneiden und das sich tagtäglich dafür einsetzt, Dokumentationen und Reportagen international zu dem Publikum zu verhelfen, das diese auch verdient haben."

Nach Hufnagels Ausscheiden übernimmt Isabelle Helle als Interims-Manager die Geschäftsführung - also zumindest so lange, bis ein endgültier Nachfolger gefunden ist. Helle kennt sich in der Branche ebenfalls bestens aus, war sie doch bis 2016 die Chefin von BBC Worldwide Germany. Inzwischen hat sie ihre eigene Beratungsfirma in Köln. Hörl: "Isabelle hat ein tiefes Verständnis für das Factual-GEnre, kennt den Markt und hat ausgezeichnete Kontakte. Wir sind sehr glücklich, dass sie diese Verantwortung übernehmen wird."

