ZDF lässt "SOKO Wismar" erneut in der Primetime ran

© ZDF/Marc Meyerbroeker

Nach dem überaus erfolgreichen Primetime-Ausflug der "SOKO Wismar" vor gut eineinhalb Jahren, wird nun ein weiterer 90-Minüter gedreht. Der wird allerdings gar nicht Wismar spielen, sondern auf der Insel Langeoog.



10.05.2019 - 13:50 Uhr von Uwe Mantel 10.05.2019 - 13:50 Uhr

Über sechseinhalb Millionen Zuschauer haben Ende 2017 eingeschaltet, als die "SOKO Wismar" ausnahmsweise nicht auf dem üblichen Sendeplatz am Vorabend ermittelte, sondern einen Primetime-Ausflug in Spielfilmlänge unternehmen durfte. Kein Wunder also, dass das ZDF diesen großen Erfolg gerne nochmal wiederholen möchte. Und so starteten nun die Dreharbeiten für einen weiteren 90-Minüter. Wann der Film mit dem Arbeitstitel "Nach der Ebbe kommt die Flut" zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Sicher ist aber, dass Hauptkommissar Reuter (Udo Kroschwald) und Rechtsmedizinerin Helen Sturbeck (Katharina Blaschke) diesmal gar nicht in Wismar ermitteln. In dem Film machen die beiden eigentlich Urlaub auf der Nordsee-Insel Langeoog, den sie gewonnen hatten. Reuter, der auf einen ruhigen Angelurlaub gehofft hat, ist von der ungewohnten Zweisamkeit total überfordert. Und dann findet Helene auch noch eine Leiche in den Dünen. Da die junge Inselpolizistin Karine (Hanna Plaß), noch völlig unerfahren ist, greifen ihr die beiden unter die Arme.

Gedreht wird voraussichtlich bis Anfang Juni, produziert wird "SOKO Wismar" von Cinecentrum Berlin, Dagmar Rosenbauer und Wilma Harzenetter. Das Buch schrieb Anne Klemm, Regie führt Steffi Doehlemann. Die Redaktion im ZDF haben Dirk Rademacher und Michelle Rohmann.

