Elmar und Fritz Wepper erhalten Bayerischen Fernsehpreis

11.05.2019 - 10:34 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2019 - 10:34 Uhr

Die Brüder Elmar und Fritz Wepper werden am 24. Mai mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Konkret erhalten sie den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten, das hat CSU-Chef Markus Söder nun angekündigt. "Fritz und Elmar Wepper stehen seit über 60 Jahren für den deutschen Film wie kein anderes Brüderpaar", so Söder. "Viele von uns sind mit den Krimiserien ‘Der Kommissar’, ‘Derrick’ und ‘Polizeiinspektion 1’ aufgewachsen, die heute Kultstatus haben."

Doch auch abseits des Krimi-Genres sind die Geschwister unterwegs, etwa in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" und Doris Dörries Film "Kirschblüten - Hanami". "Bei ihren Auftritten haben Fritz und Elmar Wepper immer wieder ihrer bayerischen Heimat ein liebevolles Denkmal gesetzt. Als authentische Botschafter Bayerns sind sie ihren Wurzeln immer treu verbunden und verkörpern die enorme Bandbreite unseres Freistaats", so Söder. Andere Schauspieler müssen noch bis Ende Mai warten um zu erfahren, ob sie den Bayerischen Fernsehpreis erhalten. Als beste Schauspielerin nominiert sind Neshe Demir ("Das deutsche Kind"), Alwara Höfels ("Keiner schiebt uns weg") und Anna Schudt ("Aufbruch in die Freiheit"). Als beste Schauspieler stehen Jan Josef Liefers ("Arthurs Gesetz"), Murathan Muslu ("Das deutsche Kind") sowie Nicholas Ofczarek ("Der Pass") auf der Nominiertenliste.

