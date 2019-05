Sony Channel strahlt zweite Staffel "Velvet Collection" aus

© Sony

Der Sony Channel wird im Juli die zweite Staffel der Mode-Saga "Velvet Collections" zeigen. Starten wird diese zunächst auf Abruf - pünktlich zur thematisch nahen Berlin Fashionweek. Kurz darauf folgt die lineare Ausstrahlung.



15.05.2019

Nachdem sich der Sony Channel im vergangenen Jahr die Rechte an der deutschen Ausstrahlung von "Velvet Collection" sicherte, steht nun fest, wann der Pay-TV-Sender die zweite Staffel ausstrahlen wird. Los geht es offiziell am Dienstag, den 16. Juli um jeweils 20:15 Uhr. Die ersten zwei Episoden werden jedoch bereits zwei Wochen zuvor in den Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, Magenta TV und Prime Video Channels zur Verfügung stehen. Zum Anlass dafür nimmt Sony die Berlin Fashionweek, die zu diesem Zeitpunkt stattfindet.

"Velvet Collection" ist ein Ableger der Originalserie "Velvet", die in ihrer Heimat Spanien zu den beliebtesten Produktionen gehört. Tatsächlich ist die von Bambú Producciones entworfene Mode-Saga noch vor "Game of Thrones" die meistgesehene Serie, die je auf dem spanischen Pay TV-Sender Movistar+ lief. Wer "Velvet" noch nicht gesehen hat, kann dies ab dem 1. Juli nachholen: Ab dann stehen alle 91 Folgen des Originals ebenfalls auf Abruf zur Verfügung.

In "Velvet Collection" wird der Zuschauer in die Swinging Sixties geführt: Ana (Paula Echevarría) kehrt 1967 mit Mann und Kindern nach fünf Jahren in New York City zurück, um in Barcelona auf der Passeig de Gràcia das neue Geschäft Velvet aufzubauen. Dabei erhält sie schlagkräftige Unterstützung von einer neuen Schar von Charakteren. In der Zeit, in der sich der Minirock vom skandalös empfundenen Kleidungsstück zum weltweiten Verkaufsschlager entwickelt, präsentiert Ana Velvets erste Kollektion aus Barcelona – Mini-Röcke in knalligem Gelb und Rosa, hochhackige Stiefel und Models mit Bobs, Kopftüchern und Stirnbändern.

In der zweiten Staffel bekommt die Galeria Velvet den Auftrag das Krönungskleid von Königin Farah Diba zu designen. Es ist der Traumjob des ganzen Teams um Clara Montesinos (Marta Hazas) und alle gehen mit Begeisterung ans Werk. Der iranische Botschafter Omar Ahmadi (Andrés Velencoso) hat jedoch Pläne, die das Modehaus ins Verderben stürzen könnten.

