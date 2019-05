Nitro zeigt Trainingsspiel der Fußball-Nationalmannschaft

© NITRO

Das ist ungewöhnlich: Der RTL-Männersender Nitro hat sich die Rechte an einem Trainingsspiel der deutschen Nationalelf gesichert. Wenige Tage vor den nächsten beiden EM-Qualifikationsspielen tritt der DFB-Kader gegeneinander an.



15.05.2019 - 13:55 Uhr von Alexander Krei 15.05.2019 - 13:55 Uhr

Anfang Juni wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erstmals bei Nitro kicken. Der Männersender zeigt allerdings kein gewöhnliches Länderspiel, sondern wird ein Trainingsspiel zweier Mannschaften aus dem aktuellen DFB-Kaders am Aachener Tivoli übertragen. Spieler wie Manuel Neuer, Toni Kroos und Marco Reus sollen dann mit dabei sein.

Das Spiel umfasst zwei 30-minütige Halbzeiten und wird am Mittwoch, den 5. Juni um 17:30 Uhr angepfiffen. Nitro steigt bereits eine Viertelstunde früher in die Übertragung ein. Als Moderator fungiert Thomas Wagner, kommentiert wird das Trainingsspiel von Marco Hagemann und Steffen Freund. Wenige Tage später, am 8. und 11. Juni, steigen schließlich die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Estland, die bei RTL zu sehen sein werden.

"Nitro erweitert sein Portfolio in Sachen Fußball-Übertragung stetig. Daher ist die Entscheidung,erstmals auch ein Spiel der Nationalmannschaft zeigen zu wollen, schnell gefallen", sagt Nitro-Senderchef Oliver Schablitzki, der den Gewinner bereits kennt: "Deutschland gegen Deutschland - es sieht stark nach einem Sieg aus!"

Teilen