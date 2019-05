Nitro holt Klassiker "Shogun" über Pfingsten ins Programm

© Nitro

Wer über die Pfingsttage in Nostalgie schwelgen möchte, könnte dies bei Nitro mit der Actionserie "Shogun" tun. Der Männersender der Mediengruppe RTL strahlt den Serienklassiker in einer Marathon-Programmierung an zwei Tagen aus.



16.05.2019 - 13:22 Uhr von Kevin Hennings 16.05.2019 - 13:22 Uhr

Zwischen all den neuen Serienveröffentlichungen könnte auch mal Zeit für einen alten Klassiker freigeschaufelt werden: Der Männersender Nitro, der ohnehin schon allerlei Archivware im Programm hat, hat jetzt jedenfalls angekündigt, die 1980 erschienene Serie "Shogun" über die Pfingsttage in einer Marathon-Programmierung auszustrahlen. Los geht es am Sonntag, den 9. Juni ab 11:05 Uhr, ehe der Binge-Watch-Event am folgenden Montag um 12:45 Uhr weitergeht. Gezeigt werden alle elf Episoden.

"Shogun" basiert auf dem gleichnamigen Roman von James Clavell aus dem Jahr 1975, der seine Geschichte auf realen historischen Begebenheiten aufbaut. Im Zentrum der Erzählung steht John Blackthorne (Richard Chamberlain, "Brothers & Sisters"), ein Navigator, der 1598 mit einer holländischen Handelsflotte Richtung Japan in See sticht. Durch schreckliche Umstände werden jedoch alle Schiffe zerstört - bis auf die Erasmus, auf der sich auch Blackthorne befindet.

Eine gute Zeit wird Blackthorne nach seinem Überleben jedoch nicht direkt gegönnt. In Japan angekommen schlägt ihm erst einmal viel Argwohn entgegen - auch vom Fürsten Toranga (Toshiro Mifune), der ihn in Osaka verhören möchte. Blackthorne schafft es jedoch, sich einen gewissen Respekt zu verdienen, wodurch er schnell in Torangas Gunst steigt und zu seinem Gefolgsmann gemacht wird. Dementsprechend erhält der einst Fremde ein Haus mit Dienern und Frauen und soll sich der japanischen Kultur angleichen. Während er dies zu bewältigen versucht, muss er auch noch mit den Intrigenspielen der Feudalherren um die Macht des Landes zurecht kommen.

Seine Premiere feierte "Shogun" 1980 bei NBC, wo der Epos mit seinem Originalschnitt an fünf Abenden ausgestrahlt wurde. Zwei Jahre später folgte das ZDF mit einer anders geschnittenen Version, die die Geschichte auf sieben 60-minütige Folgen ummünzte. Die bei Nitro gezeigt Version besteht nun aus elf Episoden á 45 Minuten. So wurde die Serie auch bei der letzten Deutschlandausstrahlung im Jahr 2010 bei arte präsentiert.

Aus der Nostalgie wird in Zukunft noch mehr: Im vergangenen Jahr bestellte FX eine Neuauflage von "Shogun", von der aktuell jedoch lediglich bekannt ist, dass die Produktion auf einen unbekannten Termin verschoben wurde.

