Vox zeigt im Sommer neue Ausgaben von "Makel? Los!"

Anfang des Jahres hat Vox am Nachmittag das Makeover-Format "Makel? Los!" getestet. Der Erfolg war überschaubar, dennoch hat man nun neue Ausgaben produzieren lassen. Im Sommer ist die zweite Staffel auf dem angestammten Sendeplatz zu sehen.



16.05.2019 - 15:26 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2019 - 15:26 Uhr

Mit im Schnitt 6,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe ist das Vox-Format "Makel? Los!" Anfang dieses Jahres kein großer Quoten-Erfolg gewesen, doch die Leistung war offenbar stabil genug, um das Format in eine Fortsetzung zu schicken. Wie Vox nun nämlich angekündigt hat, wird man im Sommer eine zweite Staffel ausstrahlen. Ab dem 11. Juni zeigt man das Format wie gehabt werktags ab 16 Uhr.

Wie in Staffel eins sind auch beim zweiten Durchlauf 20 Ausgaben geplant, als Produktionsfirma ist Norddeich TV mit an Bord. Inhaltlich geht es erneut um Menschen, die sich in ihren Körper aus den verschiedensten Gründen nicht wohl fühlen. Unterschiedliche Experten nehmen sich den Gästen an und behandeln sie. Die Bandbreite reicht dabei von verpfuschten Tattoos und starkes Hautprobleme bis hin zu Friseur-Unfällen. Das Experten-Team schwill in der zweiten Staffel auf gleich neun Personen an. Zu Peter Kessler, Patrick Röhrig, Sara Pavo, Melanie Miniaci und Stefan Müller stoßen gleich vier weitere Experten hinzu. Das sind Tätowiererin Billy-Jean Gumpertz, Stylist Marcus Koehler, der plastische und ästhetische Chirurg Michael König sowie Kosmetikerin Susann Herdegen. Mehr zum Thema "Makel? Los!" bei Vox: Von Penis-Tattoos und Damenbärten



