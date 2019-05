kabel eins präsentiert bald die "Sommertrends 2019"

© kabel eins

Schon 2018 und 2017 hat sich kabel eins mit den jeweiligen Trends des Jahres beschäftigt. Und auch in diesem Jahr gibt es offenbar wieder Dinge, die eine eigene Reportage-Reihe wert sind. Die "Sommertrends 2019"-Reihe startet Anfang Juni, los geht’s mit dem Thema Camping.



17.05.2019

Noch bis Ende Mai zeigt kabel eins sonntags zur besten Sendezeit das neue Format "Bus Babes", im Juni setzt man dann schließlich auf die "Sommertrends 2019". In mehreren Ausgaben will man zeigen, was in diesem Jahr besonders angesagt ist. Los geht’s am 2. Juni mit dem Thema Camping. Vorgestellt werden Wohnmobile und Zubehör rund ums Camping. Die Reportage bildet damit den Abschluss der Camping-Woche, die kabel eins am 26. Mai startet.

In Formaten wie "Abenteuer Leben am Sonntag", "Abenteuer Leben täglich", "Mein Lokal, Dein Lokal" und "K1 Magazin" will man sich verschiedenen Camping-Themen annehmen. In den "Sommertrends 2019" geht es in den Wochen danach aber auch noch um die beliebtesten Reiseziele der Deutschen und aktuelle Fast-Food-Trends.

