Gegen Mälzer: Henssler erstmals bei "Kitchen Impossible"

© Screenshot Vox

Im letzten Jahr hat Tim Mälzer seinen Koch-Kollegen Steffen Henssler in einer Ausgabe von "Grill den Profi" zum Duell bei "Kitchen Impossible" herausgefordert. Henssler hat nun angenommen, die Dreharbeiten sind bereits gestartet.



17.05.2019 - 12:23 Uhr von Timo Niemeier 17.05.2019 - 12:23 Uhr

Steffen Henssler wird in der nächsten Staffel von "Kitchen Impossible" erstmals in der Koch-Competition zu sehen sein. Das hat Vox nun via Twitter bestätigt, wo Tim Mälzer und Henssler ihr Aufeinandertreffen in einem kurzen Video angekündigt haben. Mälzer hatte Henssler im vergangenen Jahr bei "Grill den Profi" zu diesem Duell herausgefordert, nun wird es tatsächlich dazu gekommen. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen.

Steffen Henssler wird damit noch sichtbarer im Programm von Vox. Gerade erst feierte er seine Rückkehr zum Sender, die ersten beiden Ausgaben von "Grill den Henssler" erzielten auch prompt richtig gute Quoten. Darüber hinaus wird er im Sommer vier Sommer-Specials seiner Show präsentieren. Und "Kitchen Impossible" ist bekanntlich auch ein großer Quoten-Erfolg für Vox. Welche Auswirkungen das erstmalige Duell der beiden Köche auf die Zuschauerzahlen haben wird, dürfte spannend zu beobachten sein.

Dass Steffen Henssler überhaupt wieder bei Vox zu sehen ist, hat er eigentlich einem Zufall zu verdanken, wie er zuletzt selbst im Interview mit DWDL.de erklärte. Als der Sender 2018 Sommer-Specials von "Grill den Profi" plante, musste Nelson Müller krankheitsbedingt absagen. "Mein erster Impuls war, dem damaligen Vox-Chefredakteur Kai Sturm zu mailen und anzubieten, dass ich einspringe. Der hat glaube ich erst mal gedacht, das sei ein Gag – aber dann gesagt: Klar, mach! Und als ich schließlich vor der Kamera stand, hat’s in mir wieder gezündelt. Das war nicht von langer Hand geplant", so Henssler.

Hinzu kam natürlich auch die Tatsache, dass es bei ProSieben quotentechnisch mit "Schlag den Henssler" nicht besonders gut lief. "Ich habe den Fehler gemacht, mich zu wenig mit meinen spontanen Ideen in die Sendung einbringen zu können. ‘Schlag den Henssler’ war ein sehr festes Konstrukt", so Henssler.

@HensslerSteffen seht ihr natürlich am Sonntag bei #GrillDenHenssler -aber bald fordert er @tim_kocht an fremden Herden heraus. Wir freuen uns auf den kulinarischen Rumble in the Jungle bei #KitchenImpossible! ????????‍???????????? pic.twitter.com/NxGIGMVAXB — VOX (@VOXde) 17. Mai 2019

Teilen