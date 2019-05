ZDF dreht vier neue Filme seiner "Tonio & Julia"-Reihe

© ZDF/Michael Marhoffer

Familientherapeutin Julia Schindel und Pfarrer Tonio Niederegger stehen wieder im Mittelpunkt neuer Geschichten: Das ZDF dreht derzeit weitere Folgen seiner Reihe "Tonio & Julia" mit Maxmilian Grill und Oona Devi Liebich in den Hauptrollen.



17.05.2019 - 13:25 Uhr von Alexander Krei 17.05.2019 - 13:25 Uhr

Das ZDF setzt seine Film-Reihe "Tonio & Julia" mit vier neuen Folgen fort. Das hat der Sender jetzt bekanntgegeben. Demnach entstehen derzeit die ersten beiden Episoden in Bad Tölz und Umgebung sowie in München. In den titelgebenden Hauptrollen sind erneut Maxmilian Grill und Oona Devi Liebich zu sehen. Daneben stehen für "Tonio & Julia" unter anderem Charlotte Schwab, Dietrich Adam, Lambert Hamel, Géraldine Raths und Klaus Pohl vor der Kamera.

Produziert wird die Reihe von Studio.TV.Film, Produzentinnen sind Milena Maitz und Nikola Bock. Regie führt bei beiden Folgen Bettina Woernle. Noch bis Anfang Juli laufen die Dreharbeiten, die beiden weiteren Folgen sollen ab Anfang August entstehen. Ein Ausstrahlungstermin steht nach Angaben des ZDF noch nicht fest, mit einer Rückkehr von "Tonio & Julia" dürfte jedoch im Frühjahr kommenden Jahres zu rechnen sein. Zuletzt hatten rund vier Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Teilen