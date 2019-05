Sat.1 zeigt nächste "Genial daneben"-Staffel etwas später

© Sat.1/Willi Weber

Die neue Staffel von "Genial daneben" steht bei Sat.1 in den Startlöchern, Anfang Juni geht es los. Die neue Staffel wird also über den Sommer hinweg laufen. Anders als zuletzt läuft die Show künftig auf einem etwas späteren Sendeplatz.



20.05.2019 - 11:16 Uhr von Timo Niemeier 20.05.2019 - 11:16 Uhr

Sat.1 hat einen Starttermin für die fünfte Staffel von "Genial daneben" in Aussicht gestellt. Die neuen Ausgaben der Impro-Comedyshow sind demnach ab dem 7. Juni immer am Freitagabend zu sehen. Die Beginnzeiten hängen vom jeweiligen Vorprogramm ab, aber Sat.1 schiebt das Format in jedem Fall auf einen etwas späteren Sendeplatz. Anfang Juni zeigt man zur besten Sendezeit zunächst die Rankingshow "111 Knallerpärchen", sodass "Genial daneben" erst um 22:20 Uhr beginnt. Auch in den Wochen danach geht etwa um diese Uhrzeit los.

Bislang startete die Impro-Comedyshow mit Hugo Egon Balder um 21:15 bzw. 21:45 Uhr. Auch in den neuen Ausgaben sind erneut Hella von Sinnen und Wigald Boning fester Bestandteil des Panels. Zum Staffelauftakt raten auch Bastian Pastewka, Chris Tall und Martin Rütter mit und versuchen, kuriose Fragen zu beantworten.

Zuletzt war im April eine Ostershow von "Genial daneben" zu sehen. Die erreichte aber nur 1,66 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe holte Sat.1 damit lediglich 7,9 Prozent. Die letzte reguläre Staffel brachte es zwischen September und November 2018 auf durchschnittlich 8,6 Prozent.

