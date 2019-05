Comedy Central will in lokale Webserien investieren

© Comedy Central

Viacom nimmt weltweit Geld in die Hand, um lokale Webserien zu produzieren. Für den deutschen Markt sind zunächst drei Formate geplant, von denen zwei schon laufen. Für ein weiteres Format arbeitet man mit "Jerks"-Autor Johannes Boss zusammen.



20.05.2019 - 14:08 Uhr von Alexander Krei 20.05.2019 - 14:08 Uhr

Viacom will bei Comedy Central verstärkt in lokale Webserien investieren und hat in diesen Tagen mit "Comedians lösen Weltprobleme" und "Comedy Zentrale" bereits zwei deutsche Produktionen gestartet, die bei Facebook, Instagram und YouTube zu finden sind. Bei dem Vorhaben, das Viacom für seinen Spartensender auch außerhalb Deutschlands verfolgt, arbeitet der Sender mit Viacom Digital Studios International zusammen.





Bei "Comedy Zentrale" handelt es sich um eine Puppen-Mockumentary, die die beiden Kollegen Taco und Schröder bei ihrem Büroalltag in einem Comedy-Spartensender begleitet. Das Format wurde intern entwickelt und produziert. "Comedians lösen Weltprobleme" wird produziert von Turbokultur und ist eine Adaption des internationalen Formats "Comedians Solve World Problems". In zunächst acht Folgen stehen unter anderem anderem Masud Akbarzadeh, Phil Laude, Felix Lobrecht, Tahnee und Ingmar Stadelmann vor der Kamera.

In Zusammenarbeit mit Turbokultur, "Jerks"-Autor Johannes Boss und lokalen Comedians entsteht derzeit außerdem eine weitere Webserie für Comedyserie. Konkret wird das internationale Format "What I Wish I'd Said" unter dem Titel "Was ich eigentlich sagen wollte" adaptiert. Geplant sind zunächst sechs Folgen mit Khalid Bounouar, Kawus Kalantar, Lena Kupke, Kathrin Osterode, Nadiv Molcho und Jakob Schreier. Sie bekommen darin die Gelegenheit, eine traumatische Situation aus ihrer Vergangenheit ein zweites Mal zu erleben, um nun genau das Richtige sagen zu können.

