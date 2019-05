Marcel Reif kommentiert DFB-Pokalfinale in Österreich

© ServusTV/Neumayr/Leo

ServusTV hat für die Ausstrahlung des DFB-Pokalfinals in Österreich prominente Fußball-Experten an Land gezogen. Kommentiert wird das Spiel von Marcel Reif, der seine Kommentatoren-Karriere ja eigentlich beendet hatte. Auf der Experten-Position setzt man auf einen RTL-Mann.



20.05.2019 - 13:58 Uhr von Timo Niemeier 20.05.2019 - 13:58 Uhr

Eigentlich hat Marcel Reif Mitte 2016 seine Karriere als Fußball-Kommentator an den Nagel gehängt, damals ließ er jedenfalls seinen Vertrag mit Sky auslaufen. Danach war er noch vereinzelt in der Schweiz als Kommentator im Einsatz, doch seine Schwerpunkte liegen inzwischen woanders: So ist Reif bekanntlich auch regelmäßiger "Doppelpass"-Experte. Nun wird er aber noch einmal ein wichtiges deutsches Spiel kommentieren. Am 25. Mai Marcel begleitet Reif das DFB-Pokalfinale zwischen Leipzig und Bayern für den österreichischen Sender ServusTV.

Der Sender aus dem Red-Bull-Imperium überträgt die Partie in Österreich live und exklusiv. Erst Ende April hatte man sich die entsprechenden Ausstrahlungsrechte bis einschließlich dem Finale im Jahr 2022 gesichert. Pro Saison will der Sender künftig mindestens acht DFB-Pokalspiele übertragen (DWDL.de berichtete). Für Marcel Reif ist es eine Premiere: Noch nie zuvor hat er bei ServusTV ein Fußballspiel kommentiert.

Und auch auf der Experten-Position setzt ServusTV auf einen Mann, der vor allem deutschen Fußball-Fans bestens bekannt sein dürfte. Steffen Freund wird das Spiel an der Seite von ServusTV-Sportchef Christian Nehiba analysieren, derzeit ist Freund bekanntlich Experte bei der Mediengruppe RTL. Dort ist er unter anderem Bestandteil des "100% Bundesliga"-Teams und auch während der Europa League bei Nitro bzw. RTL im Einsatz.

Servus TV beginnt am Finaltag um 19 Uhr mit der Übertragung, im Fokus sollen dabei die österreichischen Spieler stehen. Mit David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Stefan Ilsanker gibt es gleich vier Österreicher, die potenziell zum Einsatz im Berliner Olympiastadion kommen könnten.

