F1-Quali am Samstag bei Sky mit neuem Kommentator

© Formel 1

Formel-1-Zuschauer bei Sky müssen sich am kommenden Wochenende auf einen neuen Kommentator einstellen. Jonas Friedrich ersetzt beim anstehenden Qualifying in Monaco Sascha Roos, der das Rennen am Sonntag allerdings planmäßig kommentieren wird.



21.05.2019 - 12:35 Uhr von Timo Niemeier 21.05.2019 - 12:35 Uhr

Sky hat Änderungen für das kommende Formel-1-Wochenende angekündigt. Anders als üblich wird nicht Sascha Roos als Kommentator durch alle Übertragungen führen, am Samstag wird er den ganzen Tag über durch Jonas Friedrich ersetzt. Warum das passiert, ist unklar. Friedrich, der beim Sender sonst in den Bereichen Fußball, Golf und Tennis im Einsatz ist, wird damit aber auch das Qualifying kommentieren.

An Friedrichs Seite sitzt dann Ralf Schumacher als Experte. Der ist auch am Sonntag mit dabei, dann analysiert er das Rennen aber wieder an der Seite von Roos. Und auch an anderer Stelle kommt es zu Veränderungen: Peter Hardenacke ist sowohl in Monaco als auch in Kanada als Reporter im Einsatz. Er vertritt in dieser Funktion Sandra Baumgartner.

Teilen