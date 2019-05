"Mittermeier!" wandert vom BR ins Programm des Ersten

© BR

Anfang des Jahres hat der BR eine Pilotausgabe des Comedy-Formats "Mittermeier!" mit Michael Mittermeier gezeigt. Nun geht die Sendung weiter, die neuen Ausgaben werden allerdings im Ersten zu sehen sein.



21.05.2019 - 12:52 Uhr von Timo Niemeier 21.05.2019 - 12:52 Uhr

Die ARD schickt das Comedy-Format "Mittermeier!" in die Fortsetzung. Anfang des Jahres nahm der BR recht kurzfristig eine Pilotausgabe der Sendung ins Programm (DWDL.de berichtete) und offenbar war man mit dem Ergebnis zufrieden. Insgesamt vier neue Ausgaben sind geplant, diese werden allerdings nicht mehr zuerst im BR laufen, sondern im Ersten. Geplant ist eine Ausstrahlung am Comedy-Sendeplatz am späten Donnerstagabend.

Die erste neue Ausgabe zeigt Das Erste am 4. Juli um 23:30 Uhr, als Gast ist hier Torsten Sträter angekündigt. Drei weitere Folgen von "Mittermeier!" sind für den Herbst geplant, auch diese Ausgaben sollen am Donnerstagabend zu sehen sein. Produziert wird die Comedy-Sendung von Superfilm. Zum Auftakt im Juli geht es in der Sendung um den Begriff der "Sicherheit". Das reicht vom Terror in den Nachrichten und auf der Straße über Versicherungen für alles und jeden bis zum Anschnallgurt und Safer Sex.

