Vox zeigt "Gone" noch einmal nach neuer Familienserie

Die internationale Serienkoproduktion "Gone" hat das Publikum bei ihrer Erstausstrahlung nur bedingt überzeugen können. Dennoch gibt's im Juni noch eine zweite Chance: Vox zeigt "Gone" im Anschluss an seinen Neustart "Das Wichtigste im Leben".



21.05.2019 - 15:03 Uhr von Alexander Krei 21.05.2019 - 15:03 Uhr

Nach "Club der roten Bänder" und "Milk & Honey" bringt Vox am 5. Juni bekanntlich seine nächste eigenproduzierte Serie an den Start (DWDL.de berichtete). "Das Wichtigste im Leben" heißt sie - und wichtig ist dem Sender offenbar auch das nachfolgende Programm. Dort kommt es jetzt jedenfalls noch einmal zu einer Änderung.

Im Anschluss an die Doppelfolgen des Neustarts, die mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden, programmiert Vox nun doch nicht "Law & Order: Special Victims Unit", sondern Wiederholungen der Crime-Serie "Gone". Die Serie lief erstmals im vergangenen Jahr und war Teil der Kooperationsgemeinschaft zwischen der Mediengruppe RTL Deutschland, dem französischen TF1 und NBC Universal. Nach solidem Start erzielte "Gone" damals nur noch mäßige Quoten.

"Gone" erzählt die Geschichte von Kit "Kick" Lannigan, die als Kind Opfer einer spektakulären Kindesentführung wurde, und dem FBI-Agenten Frank Novak, der sie einst rettete. Getrieben von dem Entschluss, niemals wieder zum Opfer zu werden, übt sich Kick in Kampfsportarten und auf dem Schießplatz. Als Novak sie bittet, bei einer von ihm eingerichteten Special Task Force für Entführungs- und Vermisstenfälle einzusteigen, zögert sie keinen Augenblick. Mit Unterstützung des ehemaligen Geheimdienstoffiziers John Bishop macht Kick Jagd auf skrupellose Entführer.

Ganz ohne "Law & Order: Special Victims Unit" muss der Serien-Abend bei Vox aber auch im Juni nicht auskommen. Nach "Gone" ist weiterhin eine Wiederholung der US-Serie eingeplant.

