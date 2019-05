ARD bestellt deutlich mehr Folgen von "WaPo Bodensee"

© ARD/Laurent Trümper

Nachdem die ARD zuletzt einen Berlin-Ableger von "WaPo Bodensee" in Auftrag gegeben hat, geht nun auch die Original-Serie weiter. Bislang zeigte man sich bei der Folgenanzahl recht sparsam, das ändert sich nun. 2020 gibt es deutlich mehr Folgen zu sehen.



24.05.2019 - 11:01 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2019 - 11:01 Uhr

Die ARD hat die Vorabendserie "WaPo Bodensee" verlängert und gleich 16 neue Folgen in Auftrag gegeben. Das sind doppelt so viele wie bislang in einer Staffel zu sehen waren. Die ersten drei Durchläufe umfassten bislang jeweils acht Folgen, doch offensichtlich ist man überzeugt vom Format und will nun die Schlagzahl erhöhen. Die Dreharbeiten sind bereits gestartet und laufen voraussichtlich noch bis Oktober dieses Jahres. Einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht, die Episoden werden aber erst 2020 zu sehen sein.

In den neuen Folgen gibt es zudem einen Neuzugang im Cast: Max König stößt zum "WaPo"-Team hinzu und spielt Jakob Frings. Er ersetzt Simon Werdelis, der bislang Pirmin Spitznagel verkörpert hat. Spitznagel hat sich aber versetzen lassen, weshalb Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) sich nun um einen neuen Ermittler im Team kümmern musste. Darüber hinaus sind auch Tim Wilde, Wendy Güntensperger, Diana Körner und Noah Calvin in Hauptrollen zu sehen.

Charakterlich ist der neue Frings ganz anders als der eher introvertierte, sehr korrekte Pirmin. Und der Neue kommt Nele näher als ihr lieb ist. Denn ihre Mutter Mechthild (Diana Körner) hat Frings ein Zimmer in der Fehrenbach'schen Familienvilla vermietet. Nele kann es nicht fassen. Auch Paul Schott (Tim Wilde) reibt sich an dem neuen Kollegen. Doch dann riskiert Jakob Frings sein Leben, um bei Glücksspielermittlungen undercover zu agieren. Das verschafft ihm erst einmal Respekt. Den braucht er auch, als wenig später seine neue Eroberung im Hause Fehrenbach für Aufruhr sorgt. Produziert wird "WaPo Bodensee" von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft, die inzwischen ja auch an einem Berliner Ableger der Vorabendserie arbeiten (DWDL.de berichtete). Produzenten sind Kerstin Lipownik und Sven Sund.

