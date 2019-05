"Whiskey Cavalier": ABC will Absetzung überdenken

© Warner Bros.

Die US-Agentenserie "Whiskey Cavalier" könnte womöglich doch eine zweite Staffel erhalten. Beim US-Sender ABC denkt man derzeit offenbar noch einmal über eine Verlängerung nach, obwohl die Absetzung gerade erst beschlossen wurde.



24.05.2019 - 13:14 Uhr von Alexander Krei 24.05.2019 - 13:14 Uhr

Fans der gerade in Deutschland angelaufenen Krimiserie "Whiskey Cavalier" können noch immer auf eine Fortsetzung hoffen. Wie der US-Branchendienst "TVLine" berichtet, spielt der amerikanische Fernsehsender ABC mit dem Gedanken, seine Absetzungspläne zu revidieren. Aktuell laufen demnach Gespräche zwischen ABC und dem Produzenten Warner Bros. Studios, die Chancen für eine Fortsetzung werden mit Fifty-Fifty gewertet.

ABC wolle noch einmal überlegen, ob es Sinn macht, die Serie zu verlängern, heißt es in dem Bericht. Offenbar könnte die Entscheidung noch zum Ende der Woche hin getroffen werden. Erst vor wenigen Tagen hatte der Sender das Aus nach nur einer Staffel bekanntgegeben. Dabei war "Whiskey Cavalier" mit Scott Foley und Lauren Cohan in den Hauptrollen noch als großer Hoffnungsträger in die Saison gegangen - die Quoten fielen jedoch mäßig aus. Zuletzt war bereits davon die Rede, dass Warner Bros. die Serie auch anderen Sendern anbieten könnte.

Auch hierzulande hält sich das Interesse des Publikums bislang in Grenzen. Seit Mitte Mai ist die US-Serie in Sat.1 zu sehen, wo die ersten beiden Folgen im Schnitt nur 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten.

