Bezzel und Schwarz werden im BR zu "Grenzgängern"

© BR/Labo M/Martin Langner

Die Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz sind ab Juli in einer neuen Reihe im BR Fernsehen zu sehen. Als "Grenzgänger" bewegen sie sich rund um die bayerische Grenze und treffen auf Menschen und ihre Geschichten.



24.05.2019 - 14:08 Uhr von Alexander Krei 24.05.2019 - 14:08 Uhr

In den Eberhofer-Krimis stehen Sebastian Bezzel und Simon Schwarz gemeinsam vor der Kamera und auch privat verstehen sich die beiden Schauspieler gut. Jetzt sind sie zusammen in einem neuen Factual-Format zu sehen, das ihren Namen trägt: In "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" begeben sich der Österreicher und der Bayer auf eine Reise zu verschiedenen Orten entlang der bayerischen Grenzregionen.

Sie treffen Bayern, Thüringer, Hessen, Sachsen, Baden-Württemberger, Österreicher, Tschechen und beschäftigen sich mit deren Geschichten. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie die Bayern und ihre Nachbarn ticken und wie die einen auf die anderen blicken. Zu sehen ist die vierteilige Reihe ab dem 1. Juli jeweils montags um 20:15 Uhr. Produziert wird das Format von Labo M nach einer Idee von Torsten Berg und Thorsten Berrar.

"Sympathisch, lustig und informativ - das ist diese Mischung aus Reisedokumentation und unterhaltsamen Dialogen zweier Freunde", fasst Annette Siebenbürger, Leiterin Programmbereich Unterhaltung & Heimat, das Konzept von "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" zusammen.



