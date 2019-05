ProSieben verschiebt die Primetime für Joko und Klaas

© ProSieben/Willi Weber

In der neuen Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" ist der Name Programm. Sollte sich das Moderatoren-Duo gegen den Sender durchsetzen, gibt's im Gegenzug einen 15-minütigen Live-Sendeplatz. Jetzt steht fest, um welchen es sich handelt.



26.05.2019 - 08:45 Uhr von Alexander Krei 26.05.2019 - 08:45 Uhr

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind ProSieben so wichtig, dass der Sender für die beiden sogar seine Primetime verschiebt - vorausgesetzt, sie gewinnen in ihrer neuen Show. Vom kommenden Dienstag an gibt es insgesamt vier Ausgaben von "Joko und Klaas gegen ProSieben" zu sehen und im Falle eines Sieges der beiden Entertainer wird es am Tag danach für sie eine Nachspielzeit geben.

Bereits bekannt war, dass ProSieben dem Duo einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur Verfügung stellen wird, in dem Winterscheidt und Heufer-Umlauf machen dürfen, was immer sie wollen. Unklar war allerdings noch, wann genau der Sender sein Programm freiräumen würde. Wie ProSieben jetzt gegenüber DWDL.de bestätigte, soll es die viertelstündige Live-Sendung aus Berlin am Mittwoch um 20:15 Uhr zu sehen geben.

Kommt es zum Sieg der beiden gegen ihren Haussender, würde der Serien-Abend mit "Grey's Anatomy", "Seattle Firefighters" und "Lucifer" somit also 15 Minuten später beginnen als ursprünglich geplant. Kurios: ProSieben wird sich im Vorfeld von sämtlichen Inhalten von "Joko & Klaas Live" distanzieren. Siegt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas "uneingeschränkt in den Dienst ihres Senders stellen" - was genau das bedeutet, ist noch unklar.

Produziert wird die neue Show von F.L.O.R.I.D.A. TV, die Moderation übernimmt Steven Gätjen, der somit nach mehreren Jahren sein ProSieben-Comeback feiern wird. Insgesamt treten Joko und Klaas in sieben Spielrunden gegen ihren Sender an.

Teilen