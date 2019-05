"Der letzte Wille": SWR macht neue Rentner-Comedyserie

© SWR/FortuneCookie/Thomas Vollmar

In Heilbronn haben die Dreharbeiten für die neue SWR-Serie "Der letzte Wille" begonnen. Darin geht es um eigenwillige Menschen in einem Heim und aufmüpfiges Personal, die um ihr zu Hause bzw. ihren Arbeitsplatz kämpften.



24.05.2019

Der SWR hat unter dem Titel "Der letzte Wille" eine neue Comedyserie in Aussicht gestellt, die Dreharbeiten für die sechsteilige erste Staffel haben nun in Heilbronn begonnen. Produziert wird die Serie von der Fortune Cookie Film+, Produzentin ist Ilona Schultz. Mastermind hinter "Der letzte Wille" ist aber Ulrike Grote, die sowohl Autorin als auch Regisseurin ist. Wie schon bei ihrer Serie "Die Kirche bleibt im Dorf" will Grote auch bei "Der letzte Wille" mit schwäbischem Wortwitz und schrägem Humor punkten.

Inhaltlich geht es in der Serie um ein Heim voll eigenwilliger alter Menschen, aufmüpfiges Personal und eine neue Heimleitung, die dafür gar kein Verständnis hat. Der SWR beschreibt den Inhalt der Serie so: Die alten Menschen, die in der Villa September leben, sind meinungsfreudig und meckern gern. Als aber die menschenfreundliche Besitzerin Dagmar Winkelmann plötzlich stirbt und ihre Nichte Ella die Altersresidenz übernimmt, wird es ungemütlich. Ella hat sich ihr Erbe eindeutig anders vorgestellt, als für ein marodes, unterfinanziertes Altenheim verantwortlich zu sein, dessen Bewohner mehrheitlich einen unverständlichen Dialekt sprechen.

Verkaufen kann Ella das Anwesen aber erst, wenn niemand mehr in der Villa wohnt. Und so arbeitet Ella entschlossen an der Vertreibung der Rentner. Gespart werden muss eh, also fängt sie beim Essen an und hört beim Personal noch nicht auf. Den Bewohnern, Käthe, Horst, Heinrich, Theo und all den anderen, wird erst mal himmelangst, sie fürchten um ihr Zuhause - und wer weiß, wie weit die neue Chefin in ihrem Eifer noch gehen wird. Dann aber mobilisieren sie ihr Widerstandspotential, und davon ist einiges vorhanden. Und auch die Angestellten lassen nicht einfach alles mit sich machen. Alle Seiten entwickeln beträchtlichen Einfallsreichtum, die Intrigen gehen hin und her und es wird stürmisch in der Villa September.

Zu dem Ensemble gehören unter anderem Janna Striebeck, Karoline Eichhorn, Sabine Hahn, Katharina Matz, Franziska Küpferle, Hannah Walther, Gosia Konieczna, Joachim Raaf, Christian Pätzold, Willem Menne, Jürgen Haug, Christian Koerner, Jochen Striebeck, Nicki von Tempelhoff und Eugene Boateng. Viele davon waren auch schon in Grotes Serie "Die Kirche bleibt im Dorf" zu sehen.

