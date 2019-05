Nitro zeigt im Sommer EL-Quali-Heimspiele der Eintracht

© NITRO

Die Rechte an der Europa League liegen zwar bei Nitro bzw. der Mediengruppe RTL, darunter fällt aber nicht die Qualifikationsrunde. Die Heimspiele von Eintracht Frankfurt in eben dieser Quali sind nun aber trotzdem bei Nitro zu sehen, darauf haben sich Sender und Verein geeinigt.



27.05.2019 - 14:11 Uhr von Timo Niemeier 27.05.2019 - 14:11 Uhr

Die Heimspiele von Eintracht Frankfurt in der Europa-League-Qualifikation sind im Sommer bei Nitro zu sehen. Darauf haben sich der Sender der Mediengruppe RTL und der Verein nun geeinigt. Nötig wurde das, weil die Europa-League-Rechte zwar bei der Sendergruppe aus Köln liegen, die Qualifikation aber nicht darunter fällt. Die Eintracht schaffte es in dieser Saison bis ins Halbfinale und bescherte nicht nur Nitro, sondern auch RTL regelmäßig sehr gute Quoten.

In der neuen Saison steigen die Frankfurt zur 2. Qualifikationsrunde ins Geschehen ein, diese Runde wird am 25. Juli und 5. August ausgetragen. Die 3. Qualifikationsrunde findet am 8. und 15. August statt, Ende August steht dann die Play-Off-Runde an. Am kommenden Mittwoch zeigt Nitro aber erst einmal das Finale der aktuellen Europa-League-Saison, hier stehen sich Chelsea und Arsenal London gegenüber. Das Spiel wird parallel dazu auch bei RTL übertragen.

Nitro-Senderchef Oliver Schablitzki sagt: "Eintracht Frankfurt und Nitro, das war in der gerade zu Ende gehenden Europa League Saison eine echte Erfolgsgeschichte: mit packendem Live-Fußball, tollen Quoten und spannenden Einblicken in das Innenleben einer Mannschaft, die wir gemeinsam in der Dokureihe ,Countdown für Europa‘ gewährt haben. Nun freuen wir uns, die Reise der Eintracht durch Europa nahtlos fortsetzen zu können."

Jan Martin Strasheim, Bereichsleiter Medien und Kommunikation bei Eintracht Frankfurt, ergänzt: "Für Eintracht Frankfurt haben die Qualifikationsspiele eine hohe Bedeutung - wir freuen uns auf diese Spiele und wollen wieder Teil der Europa League-Gruppenphase sein, um unsere tolle Geschichte weiterschreiben zu können. Es passt sehr gut, dass wir von Beginn an von Nitro, dem Europa League-Sender, auf diesem Weg begleitet werden und wir die gelernte, gute Zusammenarbeit aus der vergangenen Saison fortsetzen können."

