RTL Crime schafft neuen Platz für True-Crime-Inhalte

Der Bezahlsender RTL Crime hat angekündigt, den Freitagabend mit True-Crime-Formaten bestücken zu wollen. Damit schafft der Sender einen neuen Sendeplatz für das derzeit boomende Genre. Serien und Doku-Reihen müssen weichen.

RTL Crime schafft einen neuen Sendeplatz für True-Crime-Formate: Ab dem 14. Juni steht am Freitagabend beim Sender alles im Zeichen wahrer Verbrechen. Dazu hat der Sender unter anderem ein Rechtepaket von Oxygen Media, das zu NBCUniversal gehört, erworben. Alle neuen True-Crime-Dokumentationen werden als Deutschlandpremiere zu sehen sein. Der bestehende True-Crime-Sendeplatz am Sonntagabend ist von den Veränderungen nicht betroffen.

Zum Auftakt zeigt RTL Crime ab Freitag, den 14. Juni, um 20:15 Uhr die Reihe "Charles Manson: Die verschollenen Filmaufnahmen". In der zweiteiligen Dokumentation geben lange verschollene und daher nie zuvor veröffentlichte Filmrollen einen Einblick in das Leben und die fortlaufende Radikalisierung der sektenähnlichen Hippie-Kommune "The Family". Unter der Führung von Charles Manson (Foto) beging diese Ende der 60er Jahre bestialische Morde. Später am Abend nimmt der Sender noch einmal die Reihe "Ridley Scott’s Crimes of the Century" ins Programm.

Ab Freitag, den 28. Juni, zeigt RTL Crime um 20:15 Uhr die vierteilige Doku "Jonestown: Massenselbstmord einer Sekte". Darin geht es um die Geschichte der US-Sekte "Peoples Temple". Mehr als 900 Mitglieder haben auf Anweisung ihres Anführers Jim Jones kollektiven Selbstmord begangen. Die Crime-Doku wurde von Hollywood-Star Leonardo DiCaprio mitproduziert. Weitere neue Formate, die RTL Crime angekündigt hat, sind: "Murder in the Heartland: In Cold Blood Revisited", "Cold Blooded the Clutter Family Murders", "In Defense of", "The Jury Speaks" oder auch "Killing Versace: The Hunt for a Serial Killer".

Bislang hat RTL Crime am Freitagabend zur besten Sendezeit US-Serien gezeigt, derzeit läuft dort noch "The Returned". Zu späterer Stunde setzte man auf Doku-Reihen wie etwa "Locked Up! Die härtesten Gefängnisse der Welt". Klaus Holtmann, Bereichsleiter Digitale Spartenkanäle, sagt: "Wir sehen, dass die Crime-Dokus auf RTL Crime extrem gut funktionieren. Oft sind die wahren Fälle spannender als die Fiktion, True Crime ist oft aufregender als fiktionale Serien. Daher tragen wir mit einem weiteren Doku-Sendeplatz am Freitagabend dem expliziten Wunsch unserer Zuschauer Rechnung. Fans dürfen sich auf viele neue Stunden Programm mit echten Serienmördern, mutigen Polizisten und unglaublichen Ermittlungsergebnissen gefasst machen, die perfekt zu RTL Crime passen: düster, edgy und nichts für schwache Nerven."