ARD und ZDF mit Sondersendungen nach der Europawahl

Die Europawahl hat die politische Landschaft in Deutschland in Aufruhr versetzt. ARD und ZDF haben nun weitere Sondersendungen angekündigt. Im Ersten gibt's einen "Brennpunkt", das ZDF fragt unter anderem "Was nun, Frau Nahles?".



27.05.2019 - 16:25 Uhr von Alexander Krei 27.05.2019 - 16:25 Uhr

Während die Nachrichtenkanäle ausführlich über die Folgen der Europawahl berichten, haben auch ARD und ZDF am Tag danach ihr Programm an vielen Stellen verändert. Das Erste räumte am Vormittag mehrere Stunden frei und das ZDF setzte auf ein verlängertes "Mittagsmagazin". Aber auch für den Abend haben beide Sender jetzt weitere Programmänderungen in Aussicht gestellt.

So wird es im Ersten im Anschluss an die Hauptausgabe der "Tagesschau" einen 45-minütigen Brennpunkt unter dem Titel "Europa hat gewählt - Wie geht es weiter in Berlin und Brüssel?" zu sehen geben, moderiert von WDR-Fernsehchefredakteurin Ellen Ehni. Die eigentlich geplante Dokumentation "Grizzlys hautnah" wird im Gegenzug auf einen späteren Termin verschieben. Im Anschluss folgt wie geplant der Polittalk "Hart aber fair" mit Frank Plasberg.

Das ZDF hat derweil für 19:25 Uhr ein 50-minütiges "ZDF spezial" angekündigt, das den Titel "Volkspartei in der Krise - Deutschland nach den Wahlen" trägt. Die Moderation übernimmt Matthias Fornoff. Innerhalb der Sendung wird darüber hinaus gegen 19:35 Uhr "Was nun, Frau Nahles?" gezeigt. Die SPD-Vorsitzende stellt sich darin den Fragen von Peter Frey und Bettina Schausten. "WISO" entfällt aus aktuellem Anlass.

