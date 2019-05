ProSieben platziert neue Schweizer-Show im Sommer

© ProSieben

Was lange währt: ProSieben wird die vor mehr als einem Jahr angekündigte Job-Show mit Jochen Schweizer im diesjährigen Sommerprogramm zeigen. Schweizer sucht darin zur besten Sendezeit nach einem Geschäftsführer für sein Firmenimperium.



28.05.2019 - 16:32 Uhr von Timo Niemeier 28.05.2019 - 16:32 Uhr

Bereits im April 2018 hat ProSieben das neue Format "Der Traumjob. Wer wagt den Sprung ins Abenteuer?" angekündigt, nun schafft es die Sendung tatsächlich auf den Sender. Inzwischen hat man aber ein wenig am Titel geschraubt, das Format geht als "Der Traumjob bei Jochen Schweizer" an den Start. Am 9. Juli soll die Sendung starten, das hat ProSieben nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Zuvor hatte Vermarkter SevenOne Media den Termin kommuniziert, ihn kurz nach der Veröffentlichung aber wieder von der Webseite genommen.

Jochen Schweizer sucht damit also am Dienstagabend zur besten Sendezeit nach einem Geschäftsführer für sein Firmenimperium. ProSieben hatte bereits 2018 angekündigt, dienstags deutlich mehr auf Factual-Inhalte und Shows setzen zu wollen. Die Dosis der "Simpsons" wurde zuletzt heruntergefahren. Dem Gewinner von Schweizers Job-Show winkt ein "sechsstelligen Jahresgehalt". Das hatte Schweizer 2018 selbst angekündigt.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann bezeichnete das Schweizer-Format 2018 als "actiongeladene" Show. Aber warum lag die Sendung nun so lange im Archiv? Die Dreharbeiten fanden bereits im Sommer des vergangenen Jahres statt. Ein Grund könnte sein, dass man innerhalb der Sendergruppe zuletzt nicht die besten Erfahrungen mit entsprechenden Job-Formaten machte. Eine Sendung mit Carsten Maschmeyer floppte bei Sat.1 gnadenlos und ging im Internet zu Ende.

Jochen Schweizer war zwischen 2014 und 2016 Teil der ersten drei Staffeln der Vox-Show "Die Höhle der Löwen", sein Erlebnis-Unternehmen Jochen Schweizer hat er inzwischen zu großen Teilen an ProSiebenSat.1 verkauft. Die Jochen Schweizer Arena bei München gehört allerdings nicht zum Medienkonzern. Produziert wird "Der Traumjob bei Jochen Schweizer" von Sony Pictures, die Produktionsfirma zeichnet auch für die Vox-Gründershow verantwortlich.

