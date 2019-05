Sat.1 und ZDF gehen ab Juli (wieder) auf Zeitreise

© Sat.1/Guido Engels

Im Juli kehrt in Sat.1 die Zeitreise-Show "Was für ein Jahr!" mit Hugo Egon Balder zurück auf die Bildschirme und auch das ZDF beschäftigt sich mit der Vergangenheit. In einer neuen Reihe begleitet man Prominente bei einer Zeitreise.



28.05.2019 - 16:54 Uhr von Timo Niemeier 28.05.2019 - 16:54 Uhr

Zwei Ausgaben von "Was für ein Jahr!" hat Sat.1 im März dieses Jahres gezeigt. Der Auftakt war mit 6,4 Prozent eine Katastrophe, Ausgabe zwei lag mit 9,3 Prozent aber im grünen Bereich. Rund 300.000 Zuschauer konnte das Format mit Hugo Egon Balder in der zweiten Woche hinzugewinnen, 1,63 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Insgesamt hatte Sat.1 acht Folgen der Show aufzeichnen lassen - und die restlichen sechs schaffen es nun ins Programm.

Sat.1 wird die neuen Folgen ab dem 5. Juli zur besten Sendezeit ausstrahlen, die Show läuft also wie gehabt am Freitagabend. In dem Format treten Prominente in Zweier-Teams an, um ihr Wissen über ein bestimmtes Jahr in verschiedenen Spiel- und Quizrunden zu beweisen.

Und auch beim ZDF geht man im Juli auf Zeitreise. Am 11. Juli wird man erstmals das neue Format "Grüße aus…" zeigen. Darin begleitet der Sender pro Folge jeweils eine bekannte Persönlichkeit in ein bestimmtes Jahr. Den Anfang macht Schauspieler Thomas Heinze, der in das Jahr 1976 zurückkehrt, damals war er zwölf Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Familie zieht er für ein Wochenende in ein umgestyltes Haus, in dem alles an seine Kinderzeit erinnert. Die Kameras begleiten die Zeitreise und sollen so sehr persönliche Einblicke in das Familienleben und die Kindheit des prominenten Bewohners gewähren.

Insgesamt drei Folgen des neuen Formats wird das ZDF im Juli zeigen, das immer donnerstags um 23 Uhr ausgestrahlt wird. Damit ersetzt es auf diesem Sendeplatz und an diesem Tag "Markus Lanz", das sich im Juli in der Sommerpause befindet. In der zweiten Ausgabe am 18. Juli reist Patricia Kelly mit ihrer Familie in das Jahr 1981, am 25. Juli heißt es für Ex-Fußballer Pierre Littbarski "Grüße aus 1972".

