Doppelter Einsatz: Maria Groß heuert auch bei "The Taste" an

Kurios: Weil Sky die neue "MasterChef"-Staffel ein Jahr herumliegen ließ, taucht Maria Groß im Herbst gleich in zwei Kochformaten auf. Sie ist dann nämlich auch als neuer Coach bei "The Taste" im Einsatz. Zudem ist auch Tim Raue neu mit dabei



29.05.2019 - 10:31 Uhr von Uwe Mantel 29.05.2019 - 10:31 Uhr

Wer Maria Groß bei ihren bisherigen TV-Auftritten etwa bei "Kitchen Impossible" oder als Gastjurorin bei "The Taste" ins Herz geschlossen hat, für den gibt's in diesem Herbst gleich doppelt gute Nachrichten: Die Köchin wird nämlich nicht nur in der dritten Staffel von "MasterChef" zu sehen sein, sondern auch neuer Coach bei "The Taste". Einen genauen Starttermin nannte Sat.1 hier zwar noch nicht, auch dieses Format wird aber im Herbst zu sehen sein.

Maria Groß musste sich für diesen doppelten Einsatz nicht zerteilen - die Überschneidung rührt vielmehr daher, dass Sky die dritte Staffel von "MasterChef" bereits im Sommer vergangenen Jahres aufgezeichnet hat, aber nun erst in diesem Herbst zeigt. Die lange Wartezeit begründet Sky damit, dass im Herbst letzten Jahres stattdessen die Castingshow "X Factor" zu sehen war.

Maria Groß ist aber nicht der einzige Neuzugang bei "The Taste", auch der Berliner Sternekoch Tim Raue ist erstmals als Coach mit an Bord. Die beiden lösen Cornelia Poletto und Roland Trettl ab, die nach drei bzw. vier Staffeln nun nicht mehr mit an Bord sind. Unverändert und von Beginn an mit dabei sind hingegen Frank Rosin und Alexander Herrmann.

Tim Raue beschreibt seine Strategie, mit der er sich mit seinen Schützlingen bei "The Taste" durchsetzen will, so: "Fordern und fördern ist meine Devise als Coach meines Teams. Ich habe ein einzigartiges Geschmacksverständnis und werde meine Köche motivieren, enorm ausdrucksstarke Gerichte zu kreieren, um damit den Sieg bei ‚The Taste‘ zu erringen." Maria Groß sagt: "Essen muss die Seele berühren. Duftend. Hinreißend einfach. Geschmackvoll. Charakterstark. Ohne Ablenkungsmanöver. Mut zur Schlichtheit kombiniert mit der Genialität guter Produkte. Unverfälscht und klar: Das ist der Weg zum Ziel!"

Ab sofort treten Hobby- und Profiköche wieder in den Bavaria Studios in München an, um einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Frank Rosin, Maria Groß und Tim Raue zu ergattern. Nur wer es schafft, einen der Köche in einer Blindverkostung durch einzigartige Geschmackskombinationen auf einem Löffel komprimiert zu überzeugen, hat die Chance auf den Sieg, 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch. Moderieren wird auch in diesem Jahr wieder Christine Henning, produziert wird die Sendung von Redseven Entertainment.

