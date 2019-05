Julia Leischik und Peter Giesel kehren bald zurück

© Sat.1/Tim Biggs

Sat.1 zeigt bald neue Ausgaben von "Bitte melde dich" mit Julia Leischik, bereits im Juni startet die neue Staffel. Bei kabel eins meldet sich derweil Peter Giesel zurück zum Dienst. Er ist wieder Urlaubsbetrügern auf der Spur.



28.05.2019 - 17:33 Uhr von Timo Niemeier 28.05.2019 - 17:33 Uhr

Sowohl Sat.1 als auch kabel eins haben angekündigt, zwei bekannte Gesichter des Senders bald zurückzuholen. In Sat.1 startet am 16. Juni die neue Staffel von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich". Wie gehabt ist das Format sonntags ab 18:55 Uhr zu sehen. Leischik reist wieder rund um die Erde, um vermisste Menschen aufzuspüren und sie mit ihren Liebsten zu vereinen. Die neuen Folgen werden auch wenige Tage später in Sat.1 Gold wiederholt, hier starten sie am 25. Juni.

Bei kabel eins kehrt am 27. Juni unterdessen Peter Giesel zurück. In "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" deckt er wieder jeden Donnerstag um 20:15 Uhr Urlauberfallen auf, es ist mittlerweile die fünfte Staffel des Formats. Für die neuen Folgen hat man in Italien, den USA, der Karibik, Spanien, Portugal und Marokko gedreht.

