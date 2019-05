RTL II holt die "Abschlussklasse" zurück ins Fernsehen

© RTL II

Ab Mitte Juni nimmt RTL II eine weitere Schul-Soap ins Programm, in der das letzte Jahr an einem Gymnasium im Mittelpunkt steht. Der Titel wirkt vertraut: "Krass Abschlussklasse". ProSieben hatte schon vor über 15 Jahren die "Abschlussklasse" im Programm.



29.05.2019 - 10:48 Uhr von Alexander Krei 29.05.2019 - 10:48 Uhr

Mehr als 15 Jahre ist es inzwischen her, dass "Die Abschlussklasse" bei ProSieben an den Start ging - zunächst integriert in den Dailytalk mit Arabella Kiesbauer, schließlich gar als eigenständiges Format mit Laiendarstellern. Jetzt wird RTL II die Idee der Schul-Soap wieder aufleben lassen: Unter dem Titel "Krass Abschlussklasse" geht das neue Format erstmals am 17. Juni auf Sendung.

RTL II zeigt zunächst 15 Folgen von "Krass Abschlussklasse" montags bis freitags um 16:05 Uhr. Darüber hinaus wird das Format digital verlängert: Begleitend zur TV-Ausstrahlung launcht der Sender einen YouTube-Kanal, der mit ergänzendem Content bestückt wird. Darüber hinaus sollen alle Folgen im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNow zum Abruf bereitgestellt werden.

Produziert wird "Krass Abschlussklasse", wie einst das ProSieben-Format, von Tresor TV - und damit also nicht von Redseven Entertainment, das für die Produktion von "Krass Schule - Die jungen Lehrer" verantwortlich zeichnet. Die Serie ist derzeit täglich um kurz nach 17 Uhr zu sehen und verzeichnete nach einer schwachen Rückkehr zuletzt meist ordentliche Marktanteile. Insbesondere beim ganz jungen Publikum erfreut sich "Krass Schule" großer Beliebtheit.

In "Krass Abschlussklasse" geht es derweil um das letzte Jahr an einem Gymnasium. Im Mittelpunkt stehen die beiden besten Freunde Jonas und Nico, die ihr Abschlussjahr mit einem eigenen YouTube-Kanal begleiten und das Geheimnis des mysteriösen neuen Schülers Kian lüften wollen.

Teilen