n-tv Österreich jetzt auch mit eigenem Laufband

Seit wenigen Wochen zeigt n-tv in Österreich in Zusammenarbeit mit der "Krone" eine Talkshow, damit investiert die Mediengruppe RTL erstmals in österreichische Inhalte. Nun startet der Sender auch mit österreichischen Inhalten im News-Ticker.



29.05.2019 - 10:37 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2019 - 10:37 Uhr

Der Nachrichtensender n-tv erweitert seinen News-Ticker in Österreich ab sofort auch um österreichische Inhalte. Künftig wird es im Laufband also auch nationale Meldungen zu lesen geben, bislang wurde schlicht der News-Ticker aus Deutschland übernommen. DWDL.de berichtete bereits Mitte April von entsprechenden Plänen, damals wollte man das beim Sender aber noch nicht bestätigen.

Die Integration österreichischer Inhalte in das Laufband ist der nächste Schritt verstärkter Investitionen im Land. Seit wenigen Wochen zeigt man ja auch die Polit-Talkshow "#brennpunkt – Der Krone Talk" in Kooperation mit der "Krone". Es war das erst Mal überhaupt, dass ein Sender der Mediengruppe RTL sein Programm für österreichische Inhalte öffnete (DWDL.de berichtete). Bestückt wird der News-Ticker in Österreich auch künftig von der Laufband-Redaktion des Senders.

Der Zeitpunkt, um verstärkt in österreichische Inhalte zu investieren, erscheint gut gewählt. Derzeit überschlagen sich die Ereignisse im Land: Nach dem Ibiza-Video trat der Vizekanzler zurück, schließlich zerbrach sogar die Regierung. Eine von Kanzler Sebastian Kurz eingesetzte Übergangsregierung aus Experten hatte allerdings keine Mehrheit im Parlament und wurde am Montag gestürzt, nun gibt es einen Übergangskanzler, der Ende der Woche aber voraussichtlich durch den nächsten Übergangskanzler ersetzt wird, der das Land dann bis zu den Neuwahlen im September führen soll.

Tanit Koch, n-tv Geschäftsführerin, sagt: "Wir wollen österreichischen Zuschauern mehr österreichische Inhalte bieten. Die aktuellen politischen Ereignisse zeigen einmal mehr, wie wichtig ein nachrichtlicher Fokus bei n-tv auf nationale Themen ist. Mit dem News-Ticker machen wir hier einen großen Schritt nach vorn." Walter Zinggl, Geschäftsführer RTL Austria & IP Österreich, ergänzt: "Dass wir Zusehern in Österreich neben der Sendung ‘#brennpunkt-Der Krone Talk’ nun auch laufend Informationen in gewohnter n-tv-Qualität bieten können, freut uns sehr. Wir sehen darin eine zunehmende Attraktivität und Relevanz der Programmumfelder bei n-tv in Österreich, was wiederum einen positiven Abstrahleffekt für die Marken unserer Werbekunden bietet."

