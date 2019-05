Drehstart für neue RTL-Sitcom "Schwester, Schwester"

© TVNOW / Daniela Incoronato

UFA Fiction hat mit den Dreharbeiten der neuen Sitcom "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig" für RTL begonnen. Für die Serie von Tommy Wosch stehen Caroline Frier, Anna Julia Antonucci und Christian Tramitz vor der Kamera.



29.05.2019 - 11:06 Uhr von Uwe Mantel 29.05.2019 - 11:06 Uhr

UFA Fiction hat in Berlin mit den Dreharbeiten für die zehn Folgen umfassende erste Staffel der Sitcom "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" begonnen. Caroline Frier spielt darin die Vollblutkrankenschwester Micki Busch, die frisch den Job als Stationsleiterin in einem angesehenen Krankenhaus bekommt und damit in ihrem Traumjob angekommen ist. Privat läuft's hingegen weniger gut: Nach der Trennung von ihrem Freund Paul fliegt sie aus ihrer Wohnung und muss zu den anderen Krankenschwestern ins Schwesternwohnheim ziehen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten werden sie und die Schwestern ein eingespieltes Team - und Konkurrentin Charly (Anna Julia Antonucci) entpuppt sich als potentiell beste Freundin. Gegenspieler der beiden ist Christian Tramitz als tyrannischer Klinikchef. Dabei geht's nicht nur um den Klinikalltag, sondern auch ums Privatleben von Micki, die sich nach der Trennung von Paul wieder ins Dating stürzen muss - und zugleich den unglücklich in sie verliebten Stationsarzt Dr. Kyrgios (Jasin Challah) abwimmeln.

Showrunner und Produzent der Serie ist Tommy Wosch, der für RTL auch schon "Beck is back" produziert hat. Producerin ist Viola-Franziska Bloess, Regie führt Ulli Baumann. Die RTL-Redaktion liegt bei Manuel Schlegel unter der Leitung von Philipp Steffens. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juli, zu sehen sein soll die Serie dann ab Ende 2019 zuerst online bei TV Now, im Frühjahr 2020 ist dann die Free-TV-Premiere bei RTL geplant.

