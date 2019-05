Nitro startet neue Schrauber-Doku nach dem 24-h-Rennen

© TVNOW / Stefanie Schumacher

Im Juni bringt Nitro eine Dokusoap über die beiden Autoschrauber Axel Zörner und Michael Sroka an den Start. Zum Auftakt darf das Format auf Rückenwind durch das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring hoffen. Zunächst sind neun Folgen geplant.



29.05.2019 - 11:36 Uhr von Alexander Krei 29.05.2019 - 11:36 Uhr

Bei Nitro geht's bald ums Autoschrauben: Ab dem 23. Juni zeigt der Männersender neun Folgen der neuen Dokusoap "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof", hinter der die Produktionsfirma Mia Media Leipzig steht. Im vergangenen Jahr hatte Nitro zunächst nur eine Pilotfolge angekündigt, doch ganz offensichtlich war man von den Schraubern Axel und Micha so angetan, dass gleich weitere Folgen geordert wurden.

In der Sendung werden die Mechaniker Axel Zörner und Michael Sroka aus der Magdeburger Börde bei der Arbeit begleitet. In jeder Folge steht ein Fahrzeug im Mittelpunkt des Geschehens, das mit einer spannenden Geschichte aufwartet. Aber auch über die beiden Autoschrauber sollen die Zuschauer im Laufe der Staffel mehr erfahren. So wird geklärt, wie die Autoliebhaber überhaupt zu cleveren Tüftlern wurden.

Nitro zeigt "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof" jeweils sonntags um 16:00 Uhr. Die erste Folge läuft direkt im Anschluss an die XXL-Übertragung des 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring - zum Start dürften also ohnehin einige Auto-Liebhaber vor dem Fernseher sitzen.

