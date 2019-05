RTL II begleitet demnächst Hebammenschülerinnen

© RTL II

RTL II hat ein neues Format für den Mittwochabend angekündigt, Mitte Juni zeigt man die Pilotausgabe von "Wir werden Hebamme!". Darin begleitet der Sender zwei Frauen, die sich zur Hebamme ausbilden lassen.



Am Mittwochabend zeigt RTL II schon heute Formate, in denen es um Kinder und Babys geht. Nun hat man eine neue Sendung in Aussicht gestellt, die ebenfalls in diese Kerbe schlägt: In "Wir werden Hebamme!" wird der Sender zwei Hebammenschülerinnen begleiten und zeigen, wie die Ausbildung zur Hebamme abläuft. Die vorerst einmalige Sendung ist am 19. Juni zur besten Sendezeit zu sehen. Fortsetzung bei Erfolg wie immer nicht ausgeschlossen, produziert wird von sagamedia.

Im Fokus der Folge stehen die beiden Auszubildenden Neele und Nina in ihrem Alltag zwischen großen Gefühlen und medizinischen Wissen. Am Klinikum Oldenburg absolvieren sie ihre Ausbildung und stehen kurz vor dem Abschluss-Examen. In Deutschland gibt es rund 24.000 Hebammen, jährlich entscheiden sich rund 1.000 Auszubildende, meist Frauen, in den Job einzusteigen.

