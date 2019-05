ZDFneo holt belgische Crime-Serie "Unit 42" ins Programm

© ZDFneo

Im Juli wird ZDFneo mit "Unit 42" frischen Content aus Brüssel präsentieren. Die erste Staffel der Cybercrime-Serie wird stets nach "Death in Paradise" und in Doppelfolgen zu sehen sein.



29.05.2019 - 16:00 Uhr von Kevin Hennings 29.05.2019 - 16:00 Uhr

Ab Freitag, den 12. Juli zeigt die belgische Krimi-Serie "Unit 42" auf ZDFneo, wie die Brüsseler Polizei im Keller der Hauptwache Cybersicherheit betreibt. Los geht es wöchentlich um jeweils 22:50 Uhr in Doppelfolgen, stets im Anschluss an die britisch-französische Crime-Produktion "Death in Paradise". Die erste Staffel von "Unit 42" umfasst zehn Episoden, die Dreharbeiten zur zweiten Staffel haben in Belgien bereits begonnen. Diese soll in der Heimat voraussichtlich im Oktober ausgestrahlt werden.

Frisch zur eben besagten Einheit versetzt wurde der alleinerziehende Vater Samuel Leroy (Patrick Ridremont), der vom Morddezernat kommt und als "Polizist alter Schule" einzustufen ist, der mit moderner Technik nichts am Hut hat. Er trifft auf die junge Idealistin Billie Vebber (Constance Gay), die frisch aus der Ausbildung kommt und eine gewisse Affinität für Hightech-Instrumente besitzt – und insgeheim eigene Pläne verfolgt.

Zusammen mit dem Rest des Teams versuchen die beiden, Cyberkriminelle zur Strecke zu bringen, die Dank moderner Technik anonym bleiben, während sie in der realen Welt für Unheil sorgen. So wird in der ersten Folge "Von Angesicht zu Angesicht" eine junge Frau erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden. Einziger Anhaltspunkt: eine komplett gelöschte Festplatte. Billie vermutet einen Hackerangriff und verfolgt diesen mit nicht ganz regelkonformer Polizeiarbeit.

Weitere Hauptrollen werden von Tom Audenaert als der Polizist Bob Franck, Danitza Athanassiadis als die taubstumme Forensikerin Alice Meerks, Roda Fawaz als Nassim Khaoulani und Danitza Athanassiadis als Alice Merks besetzt. Geschaffen wurde "Unit 42" von Julie Bertrand, Annie Carels, Guy Goossens und Charlotte Joulia und den Produktionsfirmen Left Field Ventures, Radio Télévision Belge Francophone und Steel Fish Pictures.

Teilen