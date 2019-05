Zweite Staffel von "The Orville" vertritt Heufer-Umlauf

© Fox

ProSieben wird im Sommer die zweite Staffel der US-Serie "The Orville" ausstrahlen, die im vergangenen Jahr nur mäßige Quoten erzielte. Neu ist der Sendeplatz: Die Science-Fiction-Comedy läuft fortan als Vertretung von "Late Night Berlin".



31.05.2019 - 14:01 Uhr von Alexander Krei 31.05.2019 - 14:01 Uhr

Trotz mäßiger Zuschauerzahlen im vergangenen Jahr wird ProSieben auch die zweite Staffel von "The Orville" ins Programm nehmen. Allerdings bekommt die Science-Fiction-Comedyserie diesmal einen weitaus späteren Sendeplatz zugeteilt: Durfte "The Orville" im vergangenen Jahr anfangs noch zur besten Sendezeit ran, so erfolgt die Ausstrahlung nun dort, wo sonst eigentlich "Late Night Berlin" zu sehen ist.

Die zweite Staffel vertritt die Late-Night-Show mit Klaas Heufer-Umlauf und ist ab dem 17. Juni während der Sommerpause montags um 23:10 Uhr zu sehen. "The Orville" stammt aus der Feder des "Family-Guy"-Machers Seth MacFarlane, der selbst vor der Kamera zu sehen ist. Sollte sich "The Orville" im Anschluss an die "Big Bang Theory"-Folgen doch noch zum Erfolg mausern, stünde eine Fortsetzung bereit: Der US-Sender FOX hat kürzlich eine dritte Staffel angekündigt.

Einen Sendeplatz gibt es unterdessen auch für eine andere US-Serie: "American Housewife" wird parallel zu "The Orville" laufen - und zwar bei Sixx. Der Frauensender zeigt die Sitcom ab dem 17. Juni montags um 23:10 Uhr in Doppelfolgen nach "Younger".

