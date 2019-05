"Vera" ermittelt erstmals mit neuen Folgen bei Sat.1 Gold

© ITV Studios

Die erfolgreiche britische Krimiserie "Vera - Ein ganz spezieller Fall" ist hierzulande seit einigen Wochen bei Sat.1 Gold beheimatet. Jetzt hat der Sender neue Folgen in Aussicht gestellt. Bislang liefen die Erstausstrahlungen stets bei ZDFneo.



31.05.2019 - 14:38 Uhr von Alexander Krei 31.05.2019 - 14:38 Uhr

Die britische Krimiserie "Vera - Ein ganz spezieller Fall" wird demnächst erstmals mit neuen Folgen bei Sat.1 Gold zu sehen sein. Der Privatsender nimmt die achte Staffel der ITV-Produktion mit Brenda Blethyn in der Hauptrolle ab dem 14. Mai jeweils freitags um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere ins Programm. Bislang waren die Erstausstrahlungen stets bei ZDFneo zu sehen.

Bereits seit einigen Wochen laufen Wiederholungen von "Vera" bei Sat.1 Gold, zuletzt schalteten mehrfach über eine halbe Million Zuschauer ein. Mit frischen Episoden dürfte man in Unterföhring hoffen, den Erfolg weiter auszubauen. Unabhängig davon ist eine Fortsetzung jedoch schon in trockenen Tüchern: In Großbritannien lief bereits die neunte Staffel und auch eine zehnte ist inzwischen beschlossen.

Teilen