RTL nimmt kurzerhand "Kloppos Krönung" ins Programm

Der Champions-League-Sieg des FC Liverpool zieht am Sonntag eine Programmänderung bei RTL nach sich. Am späten Nachmittag wird der Sender zwei Stunden lang "Kloppos Krönung" zeigen. ARD und ZDF berichten indes über die SPD-Krise.



02.06.2019 - 13:27 Uhr von Alexander Krei 02.06.2019 - 13:27 Uhr

Einen Tag nach dem Champions-League-Sieg des FC Liverpool hat sich RTL dazu entschlossen, sein Programm kurzfristig zu ändern. Anstelle der beiden Magazine "Explosiv Weekend" und "Exclusiv Weekend" zeigt der Sender am Sonntag ab 16:45 Uhr den Empfang der "Reds" in einer zweistündigen Sondersendung unter dem Titel "Kloppos Krönung". Die Moderation übernehmen Florian König und Thomas Wagner.

Im Laufe der Sendung sind Live-Schalten nach Liveerpool geplant, wo die Mannschaft zusammen mit ihrem Coach empfangen wird. Daneben will RTL auf die Nacht in Madrid, wo das Endspiel stattfand, zurückblicken und Reaktionen auf den Titelgewinn einfangen. Die beiden Magazine sollen indes nicht komplett entfallen. Je nach Nachrichtenlage werden König und Wagner zu den "Explosiv"- und "Exclusiv"-Moderatorinnen Miriam Lange und Frauke Ludowig schalten.

Das Champions-League-Finale war am Samstagabend hierzulande erstmals nicht im Free-TV zu sehen und erreichte dadurch deutlich weniger Zuschauer als in den Jahren zuvor. In der Zielgruppe sicherte sich Sky aber trotzdem den Tagessieg (DWDL.de berichtete), insgesamt schalteten knapp zwei Millionen Fußballfans ein.

Sondersendungen nehmen am Sonntagabend auch ARD und ZDF ins Programm - darin geht es allerdings um die Krise der SPD, deren Vorsitzende Andrea Nahles gerade hingeschmissen hat. Im Ersten läuft um 17:15 Uhr eine auf 45 Minuten verlängerte "Tagesschau", ab 20:15 Uhr folgt zudem ein "Brennpunkt". Das ZDF wird um 19:13 Uhr ein "ZDF Spezial" ins Programm nehmen und stattdessen auf "Berlin direkt" verzichten. Das reguläre Programm verschiebt sich um zehn Minuten.

