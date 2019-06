Klopps Champions-League-Triumph bringt Sky den Tagessieg

© Uefa

Erstmals war am Samstag ein Champions-League-Finale nicht im Free-TV zu sehen, doch zumindest in der Zielgruppe lag die Live-Übertragung bei Sky trotzdem an der Spitze. Unterm Strich schalteten aber rund acht Millionen weniger ein als 2018.



02.06.2019 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 02.06.2019 - 08:52 Uhr

Ohne deutsche Beteiligung war das Champions-League-Finale am Samstagabend ausschließlich im Pay-TV zu sehen - angesichts dessen verwundert es nicht, dass die Quoten längst nicht so hoch ausfielen wie vor einem Jahr, als noch das ZDF das Endspiel zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool übertrug. Fast zehn Millionen waren damals dabei, beim Sieg von Jürgen Klopps Liverpoolern über Tottenham schalteten diesmal dagegen nur noch rund zwei Millionen ein. All jene, die in Bars und Kneipen dabei waren, sind aber wie immer in den Zahlen noch nicht eingerechnet.

Unterm Strich verbuchte die Live-Übertragung bei Sky Sport im Schnitt 1,67 Millionen Zuschauer, die einem Marktanteil von 7,3 Prozent entsprachen. Hinzu kommen allerdings noch einmal 230.000 Zuschauer bei Sky 1, wo das Spiel ebenfalls zu sehen war. In der Zielgruppe brachte es die Champions League zusammengerechnet auf 1,16 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer. Das reichte nicht nur für einen starken Marktanteil von 16,1 Prozent, sondern ganz nebenbei auch für den Tagessieg. Keine andere Sendung - auch nicht im Free-TV - konnte mehr junge Zuschauer vor dem Ferneher versammeln.

Und auch nach Abpfiff blieben die Quoten bei Sky sehr gut: 1,23 Millionen Zuschauer waren noch bei den Jubelbildern und der Siegerehrung dabei, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 11,3 Prozent. Auf weniger Interesse stieß dagegen der "Champions Corner", mit dem Sky Sport News HD im Free-TV ohne Live-Bilder über das Finale berichtete. Aber auch diese Sendung war mit 190.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein ordentlicher Erfolg. Die "Late Night News" nach dem Spiel wollten dann immerhin noch 130.000 Zuschauer sehene.

Die starken Quoten der Champions League wirkten sich indes auch auf die Tagesmarktanteile aus: Mit 3,0 Prozent lag Sky Sport beim jungen Publikum gerade mal 0,6 Prozentpunkte hinter dem ZDF - an dieser Zahl lässt sich ganz gut ablesen, wie sehr dem Mainzer Sender die Königsklasse fehlt. Wie viele Fans das Final am Samstag bei DAZN verfolgten, ist übrigens nicht bekannt. Der Sportstreamingdienst schweigt bezüglich seiner Zuschauerzahlen.

Teilen