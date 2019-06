Sky nimmt Insight TV als neuen Partnersender auf

© Insight TV

Nachdem Sky in der Vergangenheit zahlreiche Partnersender verloren hat, kommt nun mal wieder einer hinzu - der Neuzugang ist bislang allerdings weitgehend unbekannt. Insight TV, so sein Name, steht ab sofort Satelliten-Kunden zur Verfügung.



04.06.2019 - 09:55 Uhr von Alexander Krei 04.06.2019 - 09:55 Uhr

Der Fernsehsender Insight TV ist hierzulande noch weitgehend unbekannt, wird in Zukunft aber zumindest mehr potenziellen Zuschauern zur Verfügung stehen. Wie jetzt bekannt wurde, ist das Programm ab sofort bei Sky in Deutschland und Österreich verfügbar. Bislang war der Sender unter anderm auf der Plattform von HD+ vertreten. Doch auch wenn sich Insight TV selbst großspurig als "weltweit führenden 4K UHD HDR Sender und Produzent von nativen UHD-Inhalten" feiert, so ist der Kanal bei Sky als Teil des Entertainment-Pakets dann doch nur in der HD-Version zu empfangen.

Kabel-Kunden schauen zudem in die Röhre: Insight TV gibt's nur für Satelliten-Zuschauer. Inhalte des Senders soll daneben aber auch über Sky Q und Sky Ticket zur Verfügung stehen. Inhaltlich will man mit "abenteuergeladenen Shows" und internationalen Influencern von sich reden machen. In nächster Zeit will Insight TV auf Shows wie "Modern Explorers", "Morbidelli Rising", "Endurance: 24 Hours at Spa" und "Travel with a Goat" setzen.

"Wir wollen qualitativ hochwertiges und beeindruckendes Fernsehen produzieren, das die Zuschauer langfristig begeistert", betont Graeme Stanley, Commercial Director bei Insight TV. "Die Zusammenarbeit mit Sky macht es möglich, dass wir unser Versprechen weiter erfüllen, Insight TV möglichst vielen Zuschauern in Europa und der ganzen Welt zugänglich zu machen." Vor knapp vier Jahren war der Sender erstmals international in Erscheinung getreten - als Teil einer größeren Familie, der russischen GS Group (DWDL.de berichtete).

"Wir freuen uns, ab sofort allen Sky Abonnenten Insight TV anbieten zu können", so Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels bei Sky Deutschland. "Der Kanal liefert adrenalingeladene Inhalte, die Social Influencer auf den großen Bildschirm bringen. Sie sprechen damit vor allem unsere jüngere Zielgruppe an und nehmen sie mit auf eine weltweite Entdeckungsreise - egal wo sich der Zuschauer gerade befindet oder wann er gucken möchte."

