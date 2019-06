"Kamp Koral": SpongeBob bekommt einen Serien-Ableger

© Nickelodeon

20 Jahre und zwölf Staffeln nachdem "SpongeBob Schwammkopf" das Licht der Fernsehwelt erblickte, plant Nickelodeon jetzt eine Expansion des Unterwasser-Universums. Mit "Kamp Koral" wurde eine Spin-Off-Serie des Klassikers angekündigt.



05.06.2019 - 12:13 Uhr von Kevin Hennings 05.06.2019 - 12:13 Uhr

"Wer wohnt in 'ner Ananas ganz tief im Meer?" SpongeBob Schwammkopf natürlich. Der freundliche gelbe Schwamm, der seit 1999 Kinder- und Erwachsenenherzen zum Lachen bringt, kann bereits zwölf Staffeln sein Eigen nennen. Zu diesem Portfolio kommt nun auch die Spin-Off-Serie "Kamp Koral" hinzu, wie der Heimatsender Nickelodeon jetzt angekündigt hat. In dem Prequel wird eine Reise in die Kindheit des bekannten Burgerbraters aus Bikini Bottom unternommen. Die Produktion soll noch im Juni beginnen und zunächst 13 Episoden umfassen.

Demnach dreht sich "Kamp Koral" um die zehnjährige Version von SpongeBob Schwammkopf und seine Zeit in einem Ferienlager. Zusammen mit seinen Freunden "verbringt er den Sommer damit, Unterwasser-Lagerfeuer zu errichten, wilde Quallen zu fangen und im Lake Yuckymuck im verrücktesten Camp des Algenwaldes zu schwimmen." Ob bekannte Gesichter wie sein bester Buddy Patrick Star oder das Eichhörnchen Sandra "Sandy" Cheeks zu seinen Kinderfreunden gehören, bleibt noch unklar.

Während die Original-Serie "SpongeBob Schwammkopf" jedoch seit jeher in klassischer handgezeichneter Animation daherkommt, wird "Kamp Koral" mittels digitaler 3D-Animation realisiert. Im gleichen Stil soll auch der dritte "SpongeBoB"-Film "It's A Wonderful Sponge" entstehen, welcher für den 28. Mai 2020 angekündigt wurde. Jene Veröffentlichung wird aber dadurch fraglich, dass sich die Handlung identisch zu der von "Kamp Koral" anhört.

Die Entscheidung der Serienexpansion konnte vom Schöpfer Stephen Hillenburg nicht mehr mitgetragen werden. Der Meeresbiologe, der 1992 zusätzlich einen Abschluss in Animation erlangte, verstarb im vergangenen November im Alter von 57 Jahren an der Nervenkrankheit ALS. Hillenburg habe "SpongeBob" zu seinen Lebzeiten mit einem "einzigartigen Sinn für Humor und Unschuld" gefüllt, hieß es seitens des Senders.

