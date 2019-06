WDR setzt kurzfristig auf Schroeder und Steinbrück

© WDR/Max Kohr

Es sind turbulente Tage für die SPD - da dürften den Genossen bissige Kommentare gerade noch gefehlt haben. Diese sollen nun Florian Schroeder und Ex-Finanzminister Peer Steinbrück liefern, die kurzfristig im WDR zu sehen sein werden.



06.06.2019 - 10:58 Uhr von Alexander Krei 06.06.2019 - 10:58 Uhr

Der Kabarretist Florian Schroeder und der frühere Finanzminister Peer Steinbrück sind derzeit wieder auf gemeinsamer Kabarett-Tournee - und angesichts des desolaten Abschneidens der SPD bei der Europawahl und dem Rücktritt der Parteivorsitzenden Andrea Nahles könnte der Zeitpunkt kaum besser gewählt sein.

An diesem Donnerstag findet nun in Düsseldorf eine WDR-Aufzeichnung statt, die der Sender aus aktuellem Anlass kurzfristig ins Programm nehmen will: Die "Satireshow Spezial: Florian Schroeder wählt Peer Steinbrück" wird bereits einen Tag später im WDR Fernsehen zu sehen sein. Gezeigt wird das Special ab 23:30 Uhr und damit im Anschluss an den "Kölner Treff".

Die Radio-Version des Auftritts fällt derweil länger aus: Während Schroeder und Steinbrück im Fernsehen nur eine Stunde Sendezeit erhalten, wird WDR 5 am Samstag ab 15:04 Uhr sogar knapp zwei Stunden freiräumen. Inhaltlich sollen dann Antworten auf drängende Fragen gegeben werden, darunter: "Wer führt künftig die SPD und wenn ja, wie viele? Kommen Neuwahlen und wenn ja, wie viele? Wer wird Bundeskanzlerin und wenn ja, wie viele?"

