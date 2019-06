YouTuber Rezo geht in Böhmermanns ZDFneo-Talkshow

© ZDF/Ben Knabe

Nicht wenige hätten Rezo gerne in ihrer Talkshow begrüßt, doch seinen ersten Auftritt wird der YouTuber nicht etwa bei Anne Will oder Frank Plasberg absolvieren, sondern bei Jan Böhmermann. In der nächsten Woche ist er zu Gast im "Neo Magazin Royale".



07.06.2019 - 08:40 Uhr von Alexander Krei 07.06.2019 - 08:40 Uhr

Kurz vor der Sommerpause ist dem Team des "Neo Magazin Royale" Moderator um Jan Böhmermann ein Coup gelungen. Böhmermann wird in der kommenden Woche nämlich jenen jungen Mann begrüßen, der den Europawahlkampf aufmischte und auch in den Tagen danach die öffentliche Debatte bestimmte: Es geht um den YouTuber Rezo, dessen Video "Die Zerstörung der CDU" inzwischen fast 15 Millionen Abrufe zählt.

Wie ZDFneo jetzt mitteilte, wird Rezo am kommenden Donnerstag als Gast in der Late-Night-Show zu sehen sein. Für ihn wird es der erste TV-Auftritt sein. Es handelt sich dabei übrigens um die letzte "Neo Magazin Royale"-Ausgabe vor der Sommerpause. Sie wird wie gehabt ab 20:15 Uhr in der Mediathek ausgestrahlt sowie um 22:15 Uhr bei ZDFneo. Im ZDF-Hauptprogramm läuft die Show einen Tag später um Mitternacht.

Zuetzt hatte Rezo sämtliche Talkshow-Auftritte im Fernsehen abgelehnt, unter anderem mit Verweis auf sein Stottern. Dass er sich bei Jan Böhmermann nun doch zu Wort meldet, kann die Redaktion gewiss als Coup werten. Die Aufmerksamkeit dürfte dem "Neo Magazin Royale" jedenfalls sicher sein.

