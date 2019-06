Goldener Spatz für "Wissen macht Ah!" und "Digiclash"

© WDR/Thorsten Schneider

Am Freitag wurde der Kindermedienpreis "Goldener Spatz" vergeben, über dessen Preisträger nicht Erwachsene, sondern eine Kinderjury entscheidet. Preise gab's u.a. für "Wissen macht Ah!", "Digiclash" und "Ein Fall für die Erdmännchen"



08.06.2019 - 10:45 Uhr von Uwe Mantel 08.06.2019 - 10:45 Uhr

Am Freitag ging das 27. Kindermedienfestival Goldener Spatz mit der Verleihung des gleichnamigen Preises im Theater Erfurt zu Ende. Die Preisträger werden dabei von Kinderjurys ausgewählt. In der Kinderjury Kino/TV sitzen 25 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 9 und 13 Jahren, zusätzlich gibt es für den Digitalpreis noch eine eigene Jury, der fünf Kinder zwischen 10 und 12 Jahren angehörten.

Der Goldene Spatz in der Kategorie Information ging in diesem Jahr an die WDR-Produktion "Wissen macht AH!" und hier insbesondere die Folge "Ein Pfund Gehacktes", in der es um Gefahren im Internet ging. Die Jury hob hier die Machart, die Moderation, den Humor und die simplen und gut nachvollziehbaren Erklärungen von schwierigen Themen hervor. In der Serien-Kategorie, in der in diesem Jahr Live-Action-Serien bewertet wurden, ging der Preis an "Ein Falll für die Erdmännchen: Die Detektivprüfung" (Kika, NDR). Die Jury lobt die stimmungsvolle Atmosphäre und, dass der Humor von Groß und Klein getroffen worden sei. Besonders hervorgehoben wurde zudem die Leistung von Katharina Thalbach.

Der Goldene Spatz in der Unterhaltung ging an "Digiclash: Der Generationen-Contest" (ZDF). Vier Jugendliche mussten darin acht Tage lang komplett "offline" in einem Haus leben, das ausgestattet war wie zu Großmutters Zeiten. Währenddessen zogen die Vertreter der Großelterngeneration in ein Smart-Haus mit moderner, App-gesteuerter Technik ein. Im Kino-Bereich setzte sich der Film "TKKG" durch, zudem wurde Ilyes Moutaoukkil, der im Film die Rolle des Tim übernahm, auch noch als Bester Darsteller ausgezeichnet. Der beste Kurzfilm war aus Sicht der Jury "Räuber Ratte". Im Digital-Wettbewerb zum Thema "Futter fürs Gehirn - Lerne für die Schule und das Leben" setzte sich Weltraum VR von Carlsen durch, eine Kombi aus Buch, VR-Brille und App.

Überdies wurde noch der Urkundenpreis des MDR-Rundfunkrats für das beste Drehbuch an Laura van Dijk für "Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess" sowie der Publikumspreis an "Das schönste Mädchen der Welt" vergeben.

Teilen