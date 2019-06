ProSiebenSat.1 bringt Inhalte in großem Stil zu Facebook

© ProSiebenSat.1/Kalle Singer/Facebook

ProSiebenSat.1 hat mit Facebook eine Kooperation für die Bereiche Content und Produktion geschlossen. Die Sendergruppe macht dadurch viele Inhalte über Facebook Watch verfügbar, der Startschuss der Kooperation fällt zum Auftakt der neuen Show "The Masked Singer".



12.06.2019 - 13:29 Uhr von Timo Niemeier 12.06.2019 - 13:29 Uhr

Facebook, Google, Amazon, Netflix & Co. werden gerne als die Gegenspieler der klassischen TV-Sender dargestellt, oft auch von den Sendern selbst. ProSiebenSat.1 geht nun eine Kooperation mit Facebook ein, um seine Inhalte auf der Video-Plattform Facebook Watch verfügbar zu machen. Dort sind künftig viele Inhalte der Sendergruppe zu sehen, dabei handelt es sich um Clips und kurze Ausgaben einiger Show- und Info-Formate wie "Germany’s Next Topmodel", "Galileo", "Late Night Berlin" oder auch dem "Frühstücksfernsehen".

Der Auftakt der Kooperation erfolgt rund um die neue Show "The Masked Singer", die am 27. Juni auf ProSieben startet. Darüber hinaus will man auch ältere Archiv-Inhalte bei Facebook Watch recyclen. Die Ausspielung des Contents erfolgt über Studio71. Außerdem will ProSiebenSat.1 künftig auch exklusive Clips für Facebook Watch produzieren. Darin soll den Zuschauern ein Blick hinter die Kulissen diverser Formate gegeben werden. Zusätzlich dazu fertigt die Sendergruppe spezielle Inhalte wie Posts, Stories und Live-Streams, die neben Facebook auch auf Instagram ausgewertet werden sollen. ProSiebenSat.1 will durch die Partnerschaft mit Facebook seine "digitalen Reichweiten steigern und zusätzliche Erlöse im Content- und Produktionsgeschäft erzielen".

Eun-Kyung Park, Chief Digital Officer Entertainment bei ProSiebenSat.1, sagt: "Die Partnerschaft mit Facebook ist einzigartig in Europa und Startschuss für weitere Kooperationsmöglichkeiten. Mit eigens konfektionierten Inhalten übertragen wir unsere starken TV-Marken konsequent in zusätzliche digitale Welten und steigern unsere Reichweiten über den News Feed signifikant."

Jens-Uwe Bornemann, Director of Media Partnerships Central and Eastern Europe bei Facebook, ergänzt: "Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1 und darauf, einige der bekanntesten deutschen TV-Erfolgsformate, über die sich die Menschen mit ihren Freunden und anderen Fans jetzt schon täglich auf unseren Plattformen austauschen, auch auf Facebook Watch nun mit allen neuen interaktiven Möglichkeiten einbinden zu können. So können wir gemeinsam noch mehr Videoerlebnisse rund um die laufenden TV-Formate schaffen, bei denen die Menschen und die Community im Mittelpunkt stehen."

Aber auch unter eigener Flagge wird ProSiebenSat.1 im Digitalen demnächst groß aufschlagen, gemeinsam mit Discovery bringt man die Streamingplattform Joyn an den Start. Auf der Hauptversammlung in München hat die Sendergruppe nun bestätigt, dass der Dienst am 18. Juni live gehen wird. Seit einigen Tagen können Beta-Tester die Plattform bereits nutzen.

Teilen