Bommes steigt beim NDR-Talk "Tietjen und Bommes" aus

© NDR/Oliver Reetz

Nach rund viereinhalb Jahren muss sich Bettina Tietjen schon wieder einen neuen Partner für ihren NDR-Talk suchen: Alexander Bommes steigt aus. Die Talk-Moderation sei "immer als Ausfug geplant gewesen", so Bommes.



12.06.2019 - 21:53 Uhr von Uwe Mantel 12.06.2019 - 21:53 Uhr

Inklusive des Vorläufers "Stargeflüster" ist Bettina Tietjen schon seit 1997 regelmäßig rund einmal am Monat am Freitagabend mit einem Talk im NDR Fernsehen zu sehen. Doch die Moderationspartner, mit denen sie durch die Sendung führt, wechselten in dieser Zeit regelmäßig. Zunächst war es bis zu ihrer Entlassung Mitte 2007 Eva Herrmann, nach einer kurzen Zwischenphase wurde die Sendung dann zu "Die Tietjen und Dibaba", 2009 nahm Eckart von Hirschhausen an Tietjens Seite Platz, 2015 schließlich Alexander Bommes. Doch auch der hat nun seinen Abschied angkündigt.

"Schon wieder kommt mir ein Mann abhanden - wenn ich nicht seit 27 Jahren verheiratet wäre, würde ich denken, es liegt an mir ... Ich bedanke mich bei Alexander Bommes für viereinhalb schöne, abwechslungsreiche Jahre", kommentiert Bettina Tietjen. Alexander Bommes wird noch zwei Ausgaben am 14. Juni und 12. Juli moderieren, dann geht er auf eigenen Wunsch. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber 'Tietjen und Bommes' war immer als ein schöner Ausflug geplant - ein Ende war klar, und doch werde ich noch lange davon zehren. Ich habe mit großer Freude mit Bettina und der Redaktion zusammengearbeitet und werde die Zeit in wertvoller Erinnerung behalten", kommentiert er seinen Entschluss.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Ich bedauere die Entscheidung von Alexander Bommes natürlich sehr. Er und Bettina Tietjen sind ein tolles Paar und hätten gemeinsam noch mindestens 27 weitere wunderbare Jahre moderieren können. Ich kann die Entscheidung aber nachvollziehen, Alexander Bommes hat mit der Moderation unserer Quiz-Sendungen und der Sportschau viel zu tun." Ab kommender Woche ist Bommes wieder montags bis freitags mit neuen Ausgaben von "Gefragt - Gejagt" im ARD-Vorabend zu sehen. Wie es nach Bommes' Ausstieg mit dem Talk weiter geht, gab der NDR noch nicht bekannt.

