Cast für Amazons neue Serie "Bibi & Tina" steht fest

2018 erstmals angekündigt, befindet sich das neueste Prime Original "Bibi & Tina" nun im Dreh. Pünktlich zum Drehstart hat Amazon jetzt auch angekündigt, wer in der Serie zu sehen sein wird. So wird unter anderem Daniel Donskoy mitspielen, vorrangig setzt man aber auf Newcomer.



13.06.2019 - 11:00 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2019 - 11:00 Uhr

Dass Amazon "Bibi & Tina" zu einer Serie macht, ist bereits seit Oktober 2018 bekannt (DWDL.de berichtete). Als kreativen Kopf hat man Detlev Bruck gewonnen. Er soll die Serie, wie auch schon die vier Spielfilme zuvor, als Regisseur und Ko-Produzent verantworten. Nun hat Amazon bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten für die erste Staffel im Berliner Umland begonnen haben. Amazon bezeichnet die Produktion als "Live-Action-Serie für die ganze Familie". Inhaltlich geht es um die junge Hexe Bibi Blocksberg und ihre beste Freundin Tina, die mit ihren Pferden Amadeus und Sabrina Abenteuer auf einem Reiterhof erleben.

Die Dreharbeiten laufen noch bis August, im ersten Halbjahr 2020 soll die Serie dann schließlich bei Amazon Prime Video verfügbar gemacht werden. Bibi Blocksberg wird in der Serie gespielt von Katharina Hirschberg, die damit ihr Schauspieldebut gibt. Harriet Herbig-Matten, unter anderem bekannt aus dem Film "Das Pubertier", verkörpert ihre Freundin Tina. In weiteren Rollen zu sehen sein werden Benjamin Weygand, Dominikus Weileder, Richard Kreutz, Christoph Moreno und Julia Strowski. Außerdem mit dabei sind Franziska Weisz als Tinas Mutter Susanne Martin, Holger Stockhaus als Graf Falko von Falkenstein, Herman van Ulzen als Butler Dagobert und Daniel Donskoy als Dr. Robert Eichhorn.

"Als Kind wünscht man sich nie, dass etwas zu Ende geht, sondern das alles so bleibt, wie es ist. Da aber nichts so bleibt, wie es ist, muss man einen Trick anwenden. Und so gehen wir mit frischen Menschen in eine Welt, die so bleibt wie sie ist. Nichts ist so wichtig wie Verlässlichkeit und Beständigkeit - für alle Menschen! Nach den ersten Drehtagen der Serie ist die Freude genauso groß wie beim ersten Film. Was ich nicht gedacht hätte. Und ich freue mich sehr auf die Unterstützung der Coregisseure David Gruschka und Christine Rogoll", sagt Detlev Buck.

Produziert wird "Bibi & Tina" von DCM Pictures und Kiddinx Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios. Als Executive Producerin fungiert Gabi Salomon. Produzenten sind Christoph Daniel, Marc Schmidheiny, Kirstin Wille und Sonja Schmitt. Die Serie wird von Joel Brandeis und Dario Suter koproduziert. Der Soundtrack stammt von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die Drehbücher von Bettina Börgerding.

